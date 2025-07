Tour de France 2025, tappa 1: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Lille, 5 luglio 2025 – Tutto pronto a Lille per la Grand Depart del Tour de France 2025. Si torna a partire dalla Francia - l’anno scorso protagonista fu l’Italia tra Firenze, Bologna e Rimini - con la tappa di oggi che premierà quasi sicuramente i velocisti. Ci sarà dunque da attendere per le prime sfide tra i big in un lotto partenti di massimo livello con il favorito Tadej Pogacar che sarà assediato da Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Primoz Roglic, ovvero il meglio del ciclismo mondiale nelle corse a tappe. Non ci sarà battaglia a Lille, dove il percorso sostanzialmente piatto dovrebbe portare a una volata di gruppo con l’italiano Jonathan Milan tra i protagonisti. Il velocista della Lidl è di fatto il corridore più importante della compagine azzurra data l’assenza di uomini per la classifica generale. Saranno lui e Pippo Ganna i corridori chiamati a procacciare qua e là qualche vittoria di tappa.

Sommario

Come ricorda il sito del Tour, l’ultima volta in cui la prima maglia gialla è stata indossata da una velocista risale al 2020 e alla grande partenza da Nizza. Fu Alexander Kristoff a conquistarla e stessa sorte, cinque anni dopo, potrebbe toccare a uno degli sprinter in corsa in questa edizione. La prima tappa, infatti, vede solo tre salite di quarta categoria che non rappresenteranno un problema: la prima è la Cote de Notre Dame de Lorette in avvio, poi il Cassel al chilometro 106 e la Mont Noir al chilometro 139, mentre il finale di tappa consentirà alle squadre dei velocisti di tenere cucita la corsa per i rispettivi capitani. Saranno 45 chilometri pianeggianti per arrivare al traguardo dove ogni tentativo di fuga verrà presumibilmente ripreso. Sotto la ‘Citadel’ di Lille è quasi sicuro un arrivo in volata di gruppo.

Come detto, appare del tutto probabile l’arrivo in volata a Lille in una prima tappa disegnata per i velocisti. L’Italia, senza mezzi termini, punta su Jonathan Milan, lo sprinter principe della Lidl Trek, ma attenzione alla concorrenza, forte e agguerrita, partendo da Tim Merlier e Jesper Philipsen, passando per Dylan Groenewegen e Jordi Meeus, per concludere con Biniam Girmay, Phil Bauhaus, Arnaud Demare e Pascal Ackermann. Sarà una bella volata.

La prima tappa del Tour de France 2025 si disputa sabato 5 luglio con orario di partenza alle 13.40 e orario di arrivo stimato tra le 17.35 e le 17.58 e con una media oraria compresa tra i 43 e i 47 km/h. Doppia diretta tv per gli appassionati italiani. La tv di stato trasmetterà la tappa a partire dalle 14 su Rai Due con i contributi di Francesco Pancani, Stefano Rizzato, Davide Cassani e Alessandro Petacchi. In streaming su Raiplay. A pagamento, live su Discovery Plus, ma attenzione che sia Eurosport 1 che Eurosport 2 non saranno più visibili sul 210 e sul 211 di Sky. Per seguire il Tour con il commento della coppia Gregorio-Magrini servirà infatti attivare l’abbonamento a Discovery Plus oppure aprire l’app di Dazn (questa è disponibile su Sky Q), dove sono ancora visibili i canali Eurosport.