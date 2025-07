Tour de France 2025, tappa 2: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Lille, 6 luglio 2025 – Si prospettano subito emozioni al Tour de France 2025, con una tappa 2 che promette le prime scintille. Come se la prima frazione fosse stata una passeggiata. Doveva essere una tappa interlocutoria, per decretare la maglia gialla allo sprint, invece è diventata selettiva e già qualche big ha accumulato ritardo in classifica generale. L’Italia peggio non poteva iniziare, con il ritiro sfortunato (e immediato) di Pippo Ganna a causa di una caduta. Nella tappa di oggi, più dura con due muri nel finale, di sorprese potrebbero essercene delle altre. Philipsen si è preso il traguardo di Lille in una volata ristretta senza Jonathan Milan, rimasto attardato da un ventaglio assieme a Remco Evenepoel, il primo big a lasciare sul piatto 40” a Pogacar e Vingegaard, arrivati nel gruppo di testa, ma dietro sono rimasti attardati anche Skjelmose, Almeida, Rodriguez, Buitrago, Gall e soprattutto i capitani della Bora Lipowitz e Roglic, anche loro con 39” dai primi. Leader, dunque, Philipsen, con una volata magistrale e grazie agli abbuoni ha ora 4” su Girmay, 6” su Waerenskjold e 10” su Turgis, mentre il miglior italiano è stato Trentin quinto. Domenica la seconda tappa con due Cote nel finale a dare pane per i denti degli scattisti.

Tour de France 2025, la volata imperiosa di Philipsen nella tappa 1

“Ci sono buone ragioni per pensare che la Maglia Gialla possa trovare un nuovo proprietario a Boulogne-sur-Mer” scrive il sito del Tour de France e il percorso lascia pensare che sarà proprio così. Tappa da classiche, la seconda, con partenza da Lauwin Planque e arrivo a Bologne sur Mer dopo 209 chilometri. Se la prima parte di percorso non presenta problemi, da metà in avanti partono le cote che decideranno la corsa. Prima la Cavron Saint Martin al chilometro 100, ma saranno soprattutto le ultime tre a rappresentare il trampolino di lancio per la vittoria di tappa. A trenta dal traguardo la Cote du Haut Pichot di 1.1 chilometri al 9.4%, poi venti chilometri dopo la Saint-Étienne-au-Mont, con pendenze massime del 15% e medie del 10, infine la Cote d’Outreau, a poco più di cinque chilometri dal traguardo, con un muro di 800 metri all’8.8%. Non è finita, anche l’arrivo sarà in salita con uno strappo di un chilometro verso il traguardo. Presumibilmente, dopo la prima tappa vinta da Philipsen la maglia gialla cambierà padrone.

Tappa da classiche, ma anche i big della generale dovranno farsi trovare pronti per evitare di perdere terreno e innescare una tattica di gara sfavorevole. Il lavoro dei gregari sarà importantissimo per chi vuole giocarsi la maglia gialla di Parigi, a maggior ragione dopo quello che è successo nella prima frazione. Con i muri finali citiamo grandi corridori come Benoot, Jorgenson, Wellens, Van der Poel, Mohoric e Alaphilippe. Tra i big, invece, Evenepoel e Pogacar sembrano più adatti di Vingegaard su muri cosi brevi, e anche Roglic, con le sue sparate finali, può essere protagonista. Attenzione anche al sempre pericoloso Mattias Skjelmose.

Jasper Philipsen in maglia gialla dopo la tappa 1 (Ansa)

La seconda tappa del Tour de France 2025 si disputa domenica 6 luglio con orario di partenza alle 12.35 e arrivo previsto tra le 17.20 e le 17.49, con passaggio sulla Cote Saint Etienne tra le 17.08 e le 17.36 e sulla Cote d’Otreau tra le 17.13 e le 17.41. Diretta in chiaro su Rai Due dalle ore 14.45, prima ci sarà il Giro Donne con la prima tappa, e in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Discovery Plus e Dazn. Ricordiamo che i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 non sono più a disposizione sul bouquet Sky Sport.