Tour de France 2025, tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Bologne sur Mer, 7 luglio 2025 – Dopo le scintille, una tregua (presunta) al Tour de France 2025. La tappa 3 sembra disegnata su misura per i velocisti, vento permettendo e sempre che la tensione in corsa non sia sufficiente anche oggi, come nella frazione di Lille, per far saltare il banco. Anche ieri, comunque, le emozioni non sono mancate. Era nell’aria, visto il percorso da classiche, il successo di Mathieu Van der Poel nella seconda tappa. L’olandese della Alpecin ha prevalso a Boulogne sur Mer, in un podio regale con Tadej Pogacar secondo e Jonas Vingegaard terzo, a confermare le forze in campo anche in ottica classifica generale. Non ha perso terreno Remco Evenepoel ma i 40” nella lasciati nella prima tappa pesano e peseranno nell’economia della Grand Boucle. Ancora un italiano in top ten, stavolta Simone Velasco nono, ma le grandi chance saranno solo in volata con Jonathan Milan che cercherà di non farsi sorprendere nella terza frazione con arrivo a Dunkerque. Intanto, la maglia gialla è stata indossata proprio da Vdp, che l’ha strappata al compagno Philipsen vittorioso in volata a Lille. I big meglio messi in classifica sono Pogacar secondo a 4” e Vingegaard terzo a 6”, ma rimangono in scia Enric Mas a 10” e Ben O’Connor a 41”, mentre sono più staccati Almeida a 49” con Skjelmose, Onley, Buitrago, Evenepoel, Gall, Lipowitz e Roglic. Quello messo peggio è Carlos Rodriguez della Ineos, già staccato di 1’20”.

Percorso

La tappa di oggi misura 178 chilometri e va da Valencienne a Dunkerque: una frazione sostanzialmente piatta a parte una cote di quarta categoria, ma attenzione al vento. “I corridori e i team manager diventeranno tutti esperti di meteo la mattina della terza tappa”, scrive il sito del Tour de France. Non ci sono asperità praticamente lungo tutto il percorso e l’unico Gpm sarà a 30 dal traguardo con il Mont Cassel di 2.3 chilometri al 3.8%. Un trampolino di lancio per mettere in fila indiana il gruppo e poi, in caso di vento, sferzare il ritmo per spezzettare i corridori e creare i famosi ventagli: servirà prestare attenzione su tutto il tratto finale verso Dunkerque. In ogni caso, sul traguardo della cittadina francese dovrebbe poi prevalere un velocista.

Favoriti

Sembrerebbe una tappa per velocisti, ma come abbiamo già visto nella prima frazione i ventagli possono modificare lo spartito tattico della gara. Mentre i big cercheranno di stare attenti, soprattutto nelle prime posizioni, le squadre dei velocisti si organizzeranno. Milan dovrà stare attento e non subire ventagli per giocarsela allo sprint con Philipsen, il favorito, Merlier, Bauhaus, Girmay, Meeus, Demare, Groenewegen, Ackermann e Waerenskjold.

Orari tv

La terza tappa del Tour de France 2025 si disputa lunedì 7 luglio con orario di partenza alle 13.25 e arrivo previsto a Dunkerque tra le 17.18 e le 17.40, con una media oraria stimata tra i 42 e i 46 km/h. Diretta in chiaro su Rai Due dalle 14.45 (alle 14 è in programma il Giro Women), con live streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Discovery Plus e su Dazn. Ricordiamo che Eurosport 1 ed Eurosport 2 non sono più disponibili su Sky.