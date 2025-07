Van Der Poel al centro delle polemiche: cosa sta succedendo al Tour de France 2025

Roma, 4 luglio 2025 - Come ogni grande evento che si rispetti, anche il Tour de France 2025 si porta dietro un codazzo di polemiche ben prima del suo avvio: in principio era stata l'aggiunta dello strappo di Montmartre nella tappa finale, modifica tuttora oggetto di dibattito tra addetti ai lavori e appassionati, mentre oggi tocca a Mathieu Van Der Poel finire nell'occhio del ciclone. Tutto a causa di una partnership commerciale.

La polemica di Van Der Poel al Tour de France 2025

Nei giorni scorsi l'olandese aveva annunciato sui propri canali social una collaborazione con una compagnia di jet privati: una scelta che molti dei suoi fan non hanno condiviso per ragioni legate alla tutela dell'ambiente. In realtà, la tematica è ricorrente per Van Der Poel, che già lo scorso inverno aveva diviso l'opinione pubblica per aver utilizzato proprio un aereo privato per volare a Besancon da Loenhout, due tappe della Coppa del Mondo di ciclocross, tra l'altro entrambe vinte dal diretto interessato.

La risposta del corridore dell'Alpecin-Deceuninck, che domani a Lille lavorerà per favorire la conquista della prima maglia gialla da parte del compagno di squadra Jasper Philipsen, non si è fatta attendere. "Capisco le preoccupazioni per l'ambiente e rispetto l'opinione di tutti. Allo stesso tempo, il modo in cui viaggio è incredibilmente importante per il mio sport e la mia carriera. Lavoro duramente ogni giorno per ottenere prestazioni di altissimo livello e questo significa che devo prendere decisioni che tutelino il mio tempo, la mia salute e il mio stato mentale.

Volare in modo rilassato mi aiuta a rimanere concentrato e in buona salute perché sono meno stressato". Questa è la prospettiva della vicenda esposta dal figlio e nipote d'arte, che in chiusura chiarisce ulteriormente la sua posizione. "Questa partnership non riguarda il lusso: riguarda le prestazioni, il recupero e il supporto che mi aiuta a dare il 100% quando devo gareggiare. Cerco di fare scelte responsabili dove posso, ma resto fedele al mio impegno nei confronti dei miei obiettivi".

Le dichiarazioni di Van Der Poel

Chi di polemica perisce, di polemica ferisce: lo stesso Van Der Poel, nella conferenza stampa della vigilia della partenza del Tour de France 2025, accende la miccia sull'aumento dei corridori in gruppo, da 176 a 184, grazie alle nuove regole sulle wild card nei Grandi Giri (destinate già a cambiare nel 2026). "La verità è che in gruppo si è sempre in pericolo, a prescindere da quanti corridori vengono aggiunti o tolti. Spesso quello che crea pericoli è il comportamento dei corridori, ma è una cosa normale perché molto ci troviamo a lottare per la stessa posizione e non c'è mai abbastanza spazio. Questa cosa non cesserà mai di esistere nel ciclismo, ma credo che ingrandire ulteriormente il gruppo sia un errore, perché il diminuire le squadre e i corridori è probabilmente la cosa che può fare di più la differenza".

