Tour de France 2025, parte la sfida tra Vingegaard e Pogacar: "Jonas è più forte"

Roma, 2 giugno 2025 – Quando la Visma-Lease a Bike annunciò di aver prelevato Simon Yates dal Team Jayco AlUla in molti pensarono all'ennesimo rinforzo della batteria di luogotenenti alla corte di Jonas Vingegaard: probabilmente dello stesso avviso era anche il diretto interessato, che anche a parole si era subito votato alla causa del danese per il Tour de France 2025, mettendo da parte le proprie ambizioni personali nonostante un Grande Giro in carniere (la Vuelta 2018). Nel frattempo è successo quasi l'impensabile: il britannico, sorpassando in classifica generale Richard Carapaz e soprattutto Isaac Del Toro alla penultima tappa, ha vinto il Giro d'Italia 2025, cancellando così la beffa di 8 anni prima. Un trionfo inatteso e per questo ancora più bello che però non cambia i piani: Yates sarà alla Grande Boucle per affiancare e aiutare Vingegaard.

"Vingegaard è più forte di Pogacar sulle tre settimane"

Cambia sicuramente la fiducia con la quale il nativo di Bury si presenterà al via di Lille il 5 luglio, così come l'intera Visma-Lease a Bike, che torna a festeggiare dopo una stagione, la scorsa, molto complicata nei Grandi Giri: il modo migliore per approcciarsi all'ennesima sfida a Tadej Pogacar e alla sua UAE Team Emirates-XRG, uscita invece con qualche certezza in meno dal Giro d'Italia 2025. I microfoni di WielerFlits hanno intercettato il team manager Richard Plugge, che sull'onda lunga dell'attuale euforia ha suonato la carica in vista del Tour de France 2025, partendo però dalla scorsa edizione. "A causa delle circostanze sfortunate dello scorso anno, Jonas ha faticato molto nella terza settimana. Credo che l'UAE Team Emirates-XRG abbia fatto dei grandi progressi dopo essere stata sconfitta nella cronometro di Combloux al Tour de France 2023, ma anche noi siamo migliorati molto. Noi ci concentriamo solo su noi stessi e su come possiamo migliorare le nostre prestazioni e rispetto allo scorso anno abbiamo fatto un altro grande passo avanti".

Cresce la Visma-Lease a Bike, come dimostrato proprio al recente Giro d'Italia 2025, ma cresce anche Vingegaard, che si è lasciato alle spalle la complicatissima primavera del 2024 e anche quella più recente, che a sua volta non gli ha lesinato qualche caduta: da qui le ritrovate certezze di Plugge. "Jonas ha vinto con tanti minuti di vantaggio su Pogacar per due anni consecutivi. La scorsa edizione, nonostante una preparazione fortemente condizionata dai problemi fisici e un finale di corsa difficile a livello fisico, Vingegaard è stato comunque un avversario di livello e quest'anno è migliorato ulteriormente. Non vedo perché non dovrebbe puntare alla vittoria anche stavolta". Secondo il team manager della squadra olandese, il danese è più competitivo dell'acerrimo rivale nell'arco delle tre settimane. "Penso che si possa dire che Pogacar sia più forte su percorsi tipo quello del Giro delle Fiandre, ma il Tour de France è una corsa di tre settimane e secondo noi in queste Jonas è più forte e più bravo anche a gestire l'accumulo di fatica".