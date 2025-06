Tour de France 2025, la Visma-Lease a Bike presenta la squadra: tante star con Vingegaard

Roma, 25 giugno 2025 - Per qualcuno è già la squadra forse più forte di sempre mai presentata al via di un Grande Giro, per qualcun altro assomiglia parecchio alle formazioni da schierare in un gioco di 'fantaciclismo': la Visma-Lease a Bike che si presenterà al via del Tour e France 2025 il prossimo 5 luglio ha un tasso qualitativo che va ben oltre il 'semplice' Jonas Vingegaard.

La formazione della Visma-Lease a Bike al Tour de France 2025

Chiaramente il danese sarà il faro centrale per dare la caccia al tris personale dopo i successi già ottenuti nel 2022 e nel 2023, andando così a eguagliare lo stesso numero di trionfi alla Grande Boucle dell'eterno rivale Tadej Pogacar, che invece si è imposto nel 2020, nel 2021 e nel 2024: un'egenomia nella quale proverà a inserirsi qualche terzo incomodo, come potrebbero essere Remco Evenepoel o Primoz Roglic. Tutti, compreso il campione in carica, dovranno fare i conti con una Visma-Lease a Bike inedita e non solo per la livrea nuova che come di consueto sarà varata per il Tour de France: addosso a Vingegaard e soci diminuirà il giallo appannaggio del nero. Sfumature, appunto, che non cambiano la sostaza, che oltre al Re Pescatore vedrà presentarsi al foglio firma della prima tappa Matteo Jorgenson, Simon Yates, Wout Van Aert, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Edoardo Affini e Victor Campenaerts. Praticamente una rosa all star, con tanto di vincitori multipli di Grandi Giri: appunto Vingegaard, ma anche Kuss, che si è aggiudicato (a sorpresa) la Vuelta 2023 prima di tornare (per sua stessa ammissione, felicemente) nei ranghi del gregario, e Yates, freschissimo vincitore del Giro d'Italia 2025. Insomma, la Visma-Lease a Bike, la seconda squadra ad aver presentato il proprio roster dopo la Uno-X Mobility, è già trendy e sexy ben prima dell'inizio del Tour de France 2025, come testimoniato anche dalla partnership stipulata con la Nike. Tutti al servizio di Vingegaard: compreso Affini, che da detentore del titolo europeo della specialità non sarà al via del campionato nazionale a cronometro. A distanza di dieci giorni dall'inizio della Grande Boucle, la Visma-Lease a Bike mostra i muscoli a distanza a una UAE Team Emirates-XRG che invece, nonostante i recenti successi nelle corse a tappe di una settimana (Giro del Delfinato 2025, Giro di Svizzera 2025 e Giro del Belgio 2025), potrebbe mostrare qualche crepa in più nell'arco delle tre settimane. Per la verità, spesso Pogacar ha dimostrato quasi di non avere bisogno di una squadra alle sue spalle per prendersi le vittorie più ambite nei modi più spettacolari, ma le debacle sul Col du Granon e sul Col de la Loze dimostrano invece l'opposto: anche il migliore al mondo, specialmente se soffre il caldo come nel caso dello sloveno, ha bisogno dei gregari più forti.

Leggi anche - Inter-River Plate, probabili formazioni e dove vederla