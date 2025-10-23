Tour de France 2026, presentate le tappe e il percorso

Roma, 23 ottobre 2025 – La stagione è appena finita, ma il ciclismo guarda già oltre e lo fa presentando il Tour de France 2026, in programma dal 4 al 26 luglio 2026.

Tour de France 2026, le principali curiosità

In questo lasso temporale la carovana dovrà coprire 3.333 km da Barcellona a Parigi come sempre ricchi di ostacoli e difficoltà. La prima arriverà subito nel contesto della 27esima partenza dall'estero (la terza dalla Spagna) della Grande Boucle (arrivata all'edizione numero 113): dopo 7 anni, infatti, tornerà la cronosquadre, una specialità da sempre divisiva ma stavolta tutt'altro che un piattone per specialisti, perché i corridori dovranno scalare due volte il Montjuic, mentre nella tappa 16 sarà la volta di una ben più tradizionale cronometro individuale. A proposito di salite, i Pirenei faranno capolino relativamente presto, ma saranno in buona compagnia insieme a Massiccio Centrale, Vosgi, Jura e Alpi, per un dislivello totale di 54.450 metri. Tutto come di consueto, ma non per il Plateau de Solaison che esordirà nella tappa 15: ben più ricorrenti al Tour de France sono l'Alpe d'Huez e il Galibier, così come lo diventerà con la conferma per il secondo anno di fila lo strappo di Montmartre piazzato nell'ultima frazione.

Le tappe del Tour de France 2026

Tappa 1: Barcellona – Barcellona (19,7 km – cronosquadre)

Tappa 2: Tarragona – Barcellona (178 km)

Tappa 3: Granollers – Les Angles (196 km)

Tappa 4: Carcassonne – Foix (182 km)

Tappa 5: Lannemezan – Pau (158 km)

Tappa 6: Pau – Gavarnie-Gèdre (186 km)

Tappa 7: Hagetmau – Bordeaux (175 km)

Tappa 8: Périguex – Bergerac (182 km)

Tappa 9: Malemort – Ussel (185 km)

Tappa 10: Aurillac – Le Lioran (167 km)

Tappa 11: Vichy – Nevers (161 km)

Tappa 12: Magny-Cours – Chalon-sur-Saone (181 km)

Tappa 13: Dole – Belfort (205 km)

Tappa 14: Mulhouse – Le Markstein (155 km)

Tappa 15: Champagnole – Plateau de Solaison (184 km)

Tappa 16: Thonon-les-Bains – Evian-les-Bains (26 km, cronometro individuale)

Tappa 17: Chambery – Voiron (175 km)

Tappa 18: Voiron – Orcières-Merlette (185 km)

Tappa 19: Gap – Alpe d'Huez (128 km)

Tappa 20: Le Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez (171 km)

Tappa 21: Thoiry – Parigi Champs-Elysées (130 km)

Il Tour de France Femmes 2026

Al contempo, è stato sollevato il velo anche sul Tour de France Femmes 2026, in programma dall'1 al 9 agosto 2026. Partenza da Losanna e arrivo a Nizza dopo 1.175 km totali nei quali spiccherà la scalata al Mont Ventoux.

Le tappe del Tour de France Femmes 2026

Tappa 1: Lausanne – Lausanne (137 km)

Tappa 2: Aigle – Genève (149 km)

Tappa 3: Genève – Poligny (157 km)

Tappa 4: Gevrey-Chambertin – Dijon (21 km – cronometro individuale)

Tappa 5: Mâcon – Belleville-en-Beaujolais (140 km)

Tappa 6: Montbrison – Tournon-sur-Rhone (153 km)

Tappa 7: La Voulte-sur-Rhone – Mon Ventoux (144 km)

Tappa 8: Sisteron – Nice (175 km)

Tappa 9: Nice – Nice (99 km).