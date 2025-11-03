Tour de France 2026, Van Aert si prenota: "Ma non dipende solo da me"

Roma, 3 novembre 2025 - La stagione su strada è finita già da qualche settimana e, al contempo, quella del ciclocross si è avviata più o meno nello stesso periodo: il minimo comune denominatore dei due mondi si chiama Wout Van Aert, prontamente sollecitato sulle sue condizioni in vista della partecipazione al calendario delle corse nel fango.

Le dichiarazioni di Van Aert

Il verdetto, emesso sulle colonne di Sporza, lascia presagire agli appassionati un altro po' di attesa prima di rivedere il proprio beniamino di scena nelle gare più adrenaliniche dell'inverno. "Oggi le mie gambe sono buone abbastanza per un criterium, ma non per una gara di ciclocross. Nelle prossime settimane avrò ancora qualche impegno, poi inizierà il vero lavoro. Voglio far passare un periodo di allenamento prima di stabilire quando avrà senso ricominciare a gareggiare. Poi, c'è una lunga stagione su strada a cui pensare, quindi dobbiamo essere saggi nella pianificazione". Dunque, un po' ricalcando il trend già visto un anno fa, Van Aert sembra dare la precedenza alla strada e alla preparazione della prossima stagione che per ora, per quanto riguarda i percorsi noti dei Grandi Giri, ha sollevato il velo solo sul Tour de France 2026: il commento a grandi linee del vincitore dell'ultima frazione di quest'edizione a Parigi non si è fatto attendere. "La cronosquadre inaugurale e la tappa di Barcellona già si conoscevano e sono due giorni che mi interessano molto. Per il resto, faccio fatica a trovare tappe che siano adatte a me ma, quando sono al meglio, sono in grado di gestire molti tipi di terreno. L'idea di fondo sarà quella". In conclusione, la porta verso la prossima Grande Boucle è tutt'altro che chiusa: a patto, ovviamente, di lavorare al meglio nella fase di preparazione. "Non posso fare promesse sulla mia presenza o meno. Dobbiamo ancora parlarne insieme alla squadra. Di sicuro io ho l'ambizione di esserci".

Felline si ritira

Intanto, arriva la notizia del ritiro di Fabio Felline, che ha affidato il suo commiato al professionismo al proprio profilo Instagram. "Con un mix di emozioni voglio partire da lontano, da quell'ultima vittoria del 2020. Allora non lo sapevo, ma stavo scrivendo le ultime pagine di un capitolo bellissimo della mia vita. Oggi, invece, so che quel capitolo si chiude davvero. Avevo già detto addio alle corse l'anno scorso. Poi la nostalgia, quella che solo chi ha vissuto certe emozioni può capire, mi ha spinto a tornare. Ho rimesso il numero sulla schiena, grazie alla squadra che nel lontano 2009 mi aveva lanciato nel professionismo. Quest'anno quella stessa squadra ha gettato le basi per crescere ancora, e poter contribuire a questo progetto è stato un privilegio. Ho provato a trasmettere loro qualcosa del mio ciclismo, e nel farlo, mi hanno insegnato anche loro qualcosa di prezioso. Ma lungo il percorso - conclude il piemontese - qualcosa in questo progetto è cambiato".

