Tour de Romandie Féminin 2025, è caos sulla sicurezza: 5 squadre squalificate

Roma, 15 agosto 2025 - Prima le polemiche intorno a Pauline Ferrand-Prévot e al suo drastico dimagrimento volto a vincere il Tour de France Femmes 2025, come poi effettivamente avvenuto (con Marlen Reusser a unirsi al coro delle colleghe non entusiaste della scelta, aperto da Demi Vollering), e poi il caos antecedente la prima tappa del Tour de Romandie Féminin 2025: il ciclismo femminile cromaticamente passa dal rosa al giallo, con un caso destinato a far parlare di sé, come un po' consueto quando di mezzo c'è il tema della sicurezza.

Cosa è successo nella prima tappa del Tour de Romandie Féminin

Tutto parte dall'annuncio dell'Uci, circa una settimana fa, di voler utilizzare la corsa svizzera femminile per un test per il sistema di localizzazione GPS, volto al miglioramento della sicurezza in gara, un tema che a queste latitudini è molto più sentito da quando, lo scorso settembre, la giovanissima Muriel Furrer è deceduta in seguito a un incidente avvenuto durante il Mondiale di casa, in occasione della prova in linea della categoria juniores: proprio l'assenza delle radioline e di qualsiasi altro dispositivo volto a individuare gli atleti durante le gare riservate alle Nazionali aveva acceso un dibattito su una questione che tuttora divide. Si torna così alla strettissima attualità, che nel Tour de Romandie Féminin 2025 ha visto 5 squadre (CANYON//SRAM zondacrypto, EF Education-Oatly, Lidl-Trek, Team Picnic PostNL e Visma-Lease a Bike) rifiutarsi di nominare un'atleta da far aderire al test, indossando così il dispositivo GPS della discordia. Alla fine, il prologo di 4,4 km lo vince Paula Blasi, ma mai come in questo caso si parla di più degli assenti: per la precisione le 5 squadre entrate nel mirino dell'Uci ed escluse dalla corsa per non aver scelto a quale atleta voler affidare il dispositivo GPS, creando così dalla loro prospettiva un'iniquità in seno al proprio roster.

Alla fine, perdono tutti: la Federazione Internazionale, che usa la mano pesante facendo leva su norme che comunque, ad oggi, non esistono nel regolamento, le squadre in questione, che in maniera 'pilatesca' scelgono di non scegliere e la corsa svizzera, che di colpo vede sparire dal proprio foglio firma i nomi più attesi dagli appassionati. E, soprattutto, in attesa dei prossimi risvolti su una questione destinata a non finire qui, perde la questione sicurezza, la più importante ma anche la più divisiva nel ciclismo. In principio, prima della morte nel 2003 di Andrej Kivilev a causa di una caduta durante la Parigi-Nizza, era stato il casco: oggi tocca a radioline e GPS, oggetto a più riprese di dibattiti e di tentativi di innovazioni regolamentari, a loro volta destinate a non mettere tutti d'accordo, creando un circolo vizioso che danneggia un po' tutti.