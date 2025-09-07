Tour of Britan 2025, finisce la carriera di Geraint Thomas

Roma, 7 settembre 2025 - Come aveva annunciato da tempo, la carriera di Geraint Thomas è finita nella corsa di casa: il Tour of Britain 2025 va a Romain Grégoire, mentre a livello di tappe l'egemonia di Olav Kooij è quasi totale (sue le prime due tappe e l'ultima, quella conclusasi proprio a Cardiff), ma è il gallese a prendersi i riflettori e il rispetto di tutto il gruppo per il suo addio al ciclismo.

L'addio di Thomas al ciclismo e gli eventi salienti del Tour of Britain 2025

Sulle strade di casa Thomas, che sui propri canali social ha raccontato da vicino ogni momento della sua ultima corsa da professionista, compresi i massaggi post tappa, viene omaggiato in tutti i modi possibili: dalle consuete ruote fatte girare delle bici impennate dai rispettivi proprietari a delle simpaticissime maschere recanti il volto dell'ormai ex corridore della Ineos Grenadiers, squadra nella quale resterà con un ruolo ancora da definire ma tutt'altro che marginale o solo di facciata. Passando all'aspetto sportivo, la vittoria di tappa è mancata, quella che invece ha ritrovato Remco Evenepoel a poco meno di due mesi dal suo ritorno in gara dopo il ritiro dal Tour de France 2025: nel frattempo, sul pianeta del belga, è cambiato tutto, con il tumultuoso addio alla Soudal Quick-Step (nonostante un contratto in teoria valido anche per il 2026) e il passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. Quando in gruppo c'è Evenepoel, le polemiche non mancano mai, neanche quando si vince. Nel giorno del suo successo a The Tumble, il belga si prende i riflettori anche per un gesto molto controverso: un colpo di freno volontario davanti al compagno di fuga Mathys Rondel, reo a suo dire di non dargli il cambio. Un comportamento, qualora fosse fosse stato accertato, vietato perché pericoloso (le ruote dei due corridori infatti si sono quasi sfiorate) e passibile di una sanzione che invece non sarebbe mai arrivata. Arriva, invece, il ritiro di Thomas, professionista dal 2007 e vincitore in carriera del Tour de France 2018, dell'l'E3 Harelbeke 2015, della Parigi-Nizza 2016, del Giro del Delfinato 2018, del Tour de Romandie 2021 e del Giro di Svizzera 2022. Poi c'è la pista, nella quale il gallese ha raccolto moltissimi allori: su tutti, parlando della specialità dell'inseguimento a squadre, due ori olimpici a Pechino 2008 e Londra 2012 e tre titoli iridati, datati 2007, 2008 e 2012. Da un britannico che lascia il ciclismo a uno in rampa di lancio: l'ascesa di Matthew Brennan è impressionante e una conferma, in occasione della terza tappa, arriva anche nella corsa di casa. Il classe 2005 entra a suo modo già nella storia, diventando il corridore più giovane a raggiungere almeno 10 successi da professionista (carriera iniziata quest'anno), battendo curiosamente in questa speciale statistica anche Evenepoel. Insomma, Thomas saluta, magari continuando a commentare i fatti del ciclismo nel suo podcast 'Watts Occurring', e Brennan, seppur con caratteristiche ben diverse, si affaccia nel mondo del ciclismo: un'ipotetica staffetta che intanto fa felice la Visma-Lease a Bike.

Vuelta 2025, tappa 15: vince Pedersen. Ordine d'arrivo e classifica generale