Tre Valli Varesine 2025, Pogacar: "Ottimo lavoro con Del Toro. Ora testa al Lombardia"

Roma, 7 ottobre 2025 - La debacle nella prova a cronometro dei Mondiali di Kigali 2025 ha paradossalmente fatto più rumore delle tante vittorie inanellate prima e dopo: succede quando ti chiami Tadej Pogacar e abitui troppo bene gli appassionati di ciclismo. Dopo quel pomeriggio storto, lo sloveno ha vinto la prova iridata in linea, il titolo continentale e anche la Tre Valli Varesine 2025: tutto quasi come da copione, se non fosse che stavolta l'attacco a sorpresa è stato sferrato in discesa. Una variazione sul tema che potrebbe diventare anche una suggestione in vista dei prossimi assalti alla Milano-Sanremo.

Le dichiarazioni di Pogacar

In realtà, a 30 km dalla fine, c'era stato il primo attacco, scortato da un Isaac Del Toro oggi nelle vesti (annunciate) di gregario: poi, a 22 km dalla fine, Pogacar è rimasto lì davanti da solo ma, in base a quanto dichiarato ai microfoni di Spazio Ciclismo nel dopo gara, i progetti della vigilia di casa UAE Team Emirates-XRG non erano proprio questi. "Il nostro piano era di aspettare il giro finale e fare un buon ritmo prima, ma la Tudor Pro Cycling Team ha deciso di indurire la corsa molto presto, quindi la corsa è esplosa da lontano. Del Toro e io a quel punto siamo partiti in salita ed è andata bene. Per noi era una ottima situazione, sapevamo che nessuno avrebbe collaborato troppo con noi e quando ho visto che in discesa avevo preso qualche metro ho spinto a tutta in pianura perché sapevo che anche se mi spremevo ci sarebbe poi stato Isaac dietro per vincere, regolando nel gruppetto o magari anche da solo. Era una bella situazione, l'abbiamo sfruttata ed è andata bene". Dunque, Pogacar e Del Toro hanno fatto un grande gioco di squadra, aprendosi entrambi a due possibilità di vittoria. Ben diverso, da parte dello sloveno, sarà l'appetito sabato, quando ci sarà da andare a caccia del Giro di Lombardia 2025. "E' un grande obiettivo e sono molto motivato per fare bene. E' una Classica Monumento, una delle corse più importanti del calendario: sono fiducioso che le gambe saranno ancora buone".

Le dichiarazioni di Ayuso su Skjelmose

Tra Pogacar e Del Toro regna l'armonia: ben diverso era, ed è, il rapporto dei due con Juan Ayuso, che nel 2026 passerà alla Lidl-Trek, squadra che intanto ha visto già qualche scricchiolio, con Mattias Skjelmose a chiedersi il suo ruolo a partire dall'anno prossimo. "Posso capirlo - ha dichiarato lo spagnolo a Feltet - perché se la squadra ha detto lo ha eletto a leader, posso capire una certa frustrazione. Ma se si vuole diventare una super squadra, è normale continuare a ingaggiare buoni corridori. UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike e ora Red Bull-Bora-Hansgrohe hanno molti corridori che puntano alla classifica. Non puoi essere una super squadra e avere un solo corridore. Quindi penso che sia l'evoluzione naturale per una squadra come la Lidl-Trek, che ha investito così tanto e ha grandi ambizioni".

