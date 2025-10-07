Tre Valli Varesine 2025, vince Pogacar. L'ordine d'arrivo

Varese, 7 ottobre 2025 - Alla Tre Valli Varesine 2025 ha partecipato per una promessa mantenuta oggi ma fatta un anno fa, al momento di dare forfait per una gara che sarebbe stata annullata dal maltempo. Stavolta sull'ultimo atto del Trittico Lombardo 2025 splende il sole e, soprattutto, splende Tadej Pogacar, fresco di maglia iridata riconquistata e, è storia di appena due giorni fa, di titolo europeo vinto. Lo sloveno, con l'aiuto del compagno di squadra Isaac Del Toro (che, quando serve, si conferma un fedele gregario al contrario di quanto fatto vedere in passato da Juan Ayuso), rompe gli indugi prima riprendendo la fuga del mattino e poi attaccando in discesa, non proprio il piatto fortissimo della casa. Al riguardo, chissà che nella testa del campione iridato ed europeo non ci siano anche le prove generali per la Milano-Sanremo, ipotizzando magari anche lì un attacco in discesa, come fatto dal connazionale Matej Mohoric nel 2022, visto che in salita, con quelle pendenze, è dura fare la differenza. La scena successiva è ormai quella più consueta del ciclismo contemporaneo: la sagoma di Pogacar, a queste latitudini già vincitore nel 2022, che si staglia in solitaria al comando della corsa. Il viatico migliore in vista del Giro di Lombardia 2025, in programma sabato e, manco a dirlo, con il vincitore delle ultime quattro edizioni come favorito assoluto. Al via di Busto Arsizio c'erano anche gli altri, che con la volatina di consolazione completano il podio: la seconda piazza va ad Albert Withen Philipsen, seguito da Julian Alaphilippe. Chi vince invece è Pogacar, ma anche la sua UAE Team Emirates-XRG, che sale così a quota 90 successi in stagione: parlando del Trittico Lombardo 2025, la Coppa Agostoni 2025 era andata ad Adam Yates, sempre della formazione emiratina, mentre ieri la Coppa Bernocchi 2025, una corsa più adatta alle ruote veloci che agli scalatori, aveva premiato Dorian Godon. Non ci sono, almeno a livello maschile, gioie per l'Italia, che l'ultima edizione della corsa disputata oggi l'ha vinta nel 2021 grazie ad Alessandro De Marchi, al passo d'addio in questi giorni così come Giacomo Nizzolo e Gianluca Brambilla, la vecchia guardia ormai del ciclismo italiano. La precedente gara femminile ha visto il trionfo di Elisa Longo Borghini, che si riscatta così dopo le recenti delusioni patite prima ai Mondiali e poi agli Europei. La gara si snodava sempre tra Busto Arsizio a Varese, ma per 137 km a dispetto dei 200,3 km riservati agli uomini, con Demi Vollering, fresca campionessa continentale, a sbarazzarsi di quasi tutte sulla salita dei Ronchi: con l'olandese resta appunto Longo Borghini, che a 200 metri dal traguardo lancia lo sprint che si rivela vincente per scrivere l'ottava vittoria stagionale, la 55esima in carriera. Tra le due, non è mancata una punta di veleno, forse le scorie dell'impasse di Kigali. "Demi non ha voluto collaborare e così ho pensato che l'avrei fregata in volata": parole e musica di Longo Borghini, che è stata di parola.

La cronaca della Tre Valli Varesine 2025

I fuggitivi di giornata sono Andrew August (Ineos Grenadiers), Kevin Colleoni (Intermarché-Wanty), il primo a mollare, Lorenzo Milesi (Movistar Team), Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta): per tutti da coprire ci sono 200,3 km da Busto Arsizio a Varese. Attacca poi anche Enzo Paleni (Groupama-FDJ), ma si tratta di una fiammata breve che dura il tempo che la corsa arrivi sulla salita di Montello (2 km con una pendenza media del 5,1%). Poco prima della salita dei Ronchi (1,9 km con una pendenza media del 5,3%) si stacca anche Ballerini: da dietro attacca Egan Bernal (Ineos Grenadiers), che riprende i fuggitivi. Esoprattutto Milesi, ormai l'unico superstite della fuga del mattino. Scatta anche Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team), alla sua ultima corsa in carriera e ripreso poi da Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team): l'azione di questa coppia ha vita corta sotto l'impulso dell'accelerata di Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike). Davanti resta il solo Bernal: intanto da dietro scatta anche Gianmarco Garofoli (XDS Astana Team), ma la rasoiata buona è quella di Quinn Simmons (Lidl-Trek). Si fa vedere pure Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) nel momento in cui la corsa torna per l'ultima volta sul salita di Montello: attacca Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ripreso subito da Tadej Pogacar e Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) e tutti si riportano sul portoghese, nono nel Mondiale di Kigali. Il quartetto rientra presto sulla testa della corsa, che ora annovera Del Toro, Eulalio, Milesi, Bernal, Simmons, Lafay e soprattutto Pogacar, che cambia il consueto copione e stavolta attacca in discesa: l'unico che prova almeno a imbastire un inseguimento è Simmons, mentre tutti gli altri sembrano alzare bandiera bianca. Nel drappello degli inseguitori spunta anche Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), nel contesto della lotta ormai riservata soltanto al resto del podio: nessuno, infatti, riprenderà più Pogacar, che bissa così il successo in questa corsa nel 2022. Dietro lo sloveno c'è una volata, che Rudy Molard (Groupama-FDJ) prova invano a evitare: la regola Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), che sopravanza Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).

Ordine d'arrivo Tre Valli Varesine 2025

1) Tadej Pogacar (UAD) in 4h34'33" 2) Albert Withen Philipsen (LTK) +45" 3) Julian Alaphilippe (TUD) +45" 4) Paul Lapeira (DAT) +45" 5) Sergio Higuita (XAT) +45" 6) Toms Skujins (LTK) +45" 7) Tobias Halland Johannessen (UXM) +45" 8) Isaac Del Toro (UAD) +45" 9) Johannes Kulset (UXM) +45" 10) Ion Izagirre (COF) +45"

