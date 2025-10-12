Trentin vince la Parigi Tours 2025. Tensione Scaroni-Uae al Trofeo Tessile e Moda

Roma, 12 ottobre 2025 - Nei giorni in cui il ciclismo italiano ha salutato diversi veterani, su tutti Elia Viviani (ma anche Alessandro De Marchi, Salvatore Puccio e Simone Petilli), il coetaneo Matteo Trentin si prende la ribalta vincendo la Parigi-Tours 2025.

La cronaca della gara

Insomma, c'è chi lascia e chi raddoppia, anzi, triplica, perché il corridore della Tudor Pro Cycling Team la corsa francese l'aveva già vinta nel 2015 e nel 2017. Poi c'è la stagione in corso, ormai alle battute conclusive, in cui finora Trentin non aveva ancora conosciuto la gioia della vittoria. Il classe '89 rimedia in uno degli ultimi appuntamenti di rilievo, aperto da una fuga a sei con protagonisti Johan Jacobs, Oliver Knight, Hartthijs De Vries, Kenny Molly, Jordan Labrosse e Jonas Rutsch. Il gruppo non ha lasciato loro molto spazio e il resto lo hanno fatto i primi settori in sterrato. Partono poi Paul Lapeira e Thibaud Gruel e questo sembrava proprio l'attacco buono, quello che lasciava presagire una possibile volata a due. Alle spalle di questo tandem si crea un plotone di inseguitori in cui figurano Albert Withen Philipsen, una delle rivelazioni di questo finale di stagione, Christophe Laporte, uno dei grandi assenti di questo 2025 per mai meglio precisati problemi fisici, e Stefan Bissegger. Con loro c'è anche Trentin e proprio nell'ultimo chilometro si ricuce il gap con Lapeira e Gruel, che pagano l'eccesso di controllo reciproco. Si staglia così una volata a sei nella quale l'esperienza di Trentin prevale sulla freschezza di Withen Philipsen, uno però di cui sentiremo molto parlare in futuro: la top 10 si chiude con un altro italiano, Alessandro Covi, in una delle rare gare di quest'anno non vinta dalla UAE Team Emirates-XRG.

Il Trofeo Tessile e Moda 2025 e la polemica di Scaroni

Si torna nei ranghi nel Trofeo Tessile e Moda 2025 (il vecchio Trofeo Baracchi), vinto invece da Adam Yates: per la formazione emiratina il computo ormai infinito dei successi stagionali vola a 94, mentre l'omologa gara al femminile ha visto il trionfo di Elisa Longo Borghini, protagonista di un attacco straordinario a Oropa. Ma è in quella maschile che esplode la polemica tra Christian Scaroni, quarto all'arrivo alle spalle di Mathys Rondel e Jay Vine, e la UAE Team Emirates-XRG: a spiegare il perché della sua ira è stato lo stesso bresciano ai microfoni di Spazio Ciclismo e c'entra proprio la terza piazza di Vine, altro alfiere della squadra piglia-tutto. "Avevo parlato e chiesto se potessero lasciarci il podio, ma purtroppo hanno voluto prendersi anche il terzo posto. Mi dispiace perché il podio avrebbe dato visibilità alla nostra squadra. Parto sempre per vincere, ma oggi erano superiori. Quando mi han detto che non avrebbero lasciato nemmeno il podio sinceramente l'ho trovato una scelta 'poco umana' ma comunque lecita, seppur condivisibile o meno".