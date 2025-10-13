Triplete di successi con 2015 e 2017. Parigi-Tours, Trentin c’è: "Che gioia dopo 10 anni»

Il regalo, per festeggiare alle grande i dieci anni dalla prima volta è la terza Parigi-Tours di Matteo Trentin. Dopo i successi del 2015 e 2017, l’azzurro della Tudor Pro Cylcling Team precede in volata il campione uscente, il francese Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) e il danese Albert Philipsen (Lidl-Trek). "È stata davvero una corsa molto dura – sottolinea il 36enne trentino –, ci sono stati i ventagli, gli attacchi, il vento, gli sterrati, gli strappi: sapevo che in queste condizioni avrei potuto giocare le mie carte e così è stato in una corsa velocissima e senza un solo momento di rilassamento. Rivincere qui dopo dieci anni dalla prima volta è incredibile e sono veramente molto molto felice". Decima piazza, con un ritardo di 23”, per l’altro azzurro Alessandro Covi. Per Trentin, vincitore di una tappa al Giro d’Italia (nel 2016), di tre al Tour de France (una nel 2013, una nel 2014 e una nel 2019) edi quattro alla Vuelta a Espana (nel 2017), oltre a un’edizione dei campionati europei su strada (nel 2018), si tratta del 32esimo centro in carriera.