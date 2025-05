Trofeo Cingolani Bike Shop: giovani ciclisti in gara a Pianello d'Ostra

Esordienti e Allievi in sella oggi a Pianello d’Ostra per la quarta edizione del Trofeo Cingolani Bike Shop organizzato dal Gruppo Sportivo Pianello. L’interesse della gara è tutta incentrato sulle categorie esordienti (assegnazione del titolo regionale FCI Marche) e allievi, oltre a ricordare la memoria del compianto Gianmarco Cori, ciclista amatore tesserato con la squadra Giuliodori e in precedenza con il Team Cingolani, grande appassionato di ciclismo. Da Pianello di Ostra (via Fausto Coppi) la gara allievi, con partenza alle 16 per un tracciato di oltre 50 km. In precedenza a scattare sui pedali la categoria degli Esordienti con la partenza dal negozio Cingolani (Via San Gregorio) per un percorso ad anello da compiere quattro volte per i ragazzi del primo anno (partenza alle 13, km 27,6) e cinque per quelli del secondo anno (via alle 14, km 34,5). Alla vigilia della gara 241 gli iscritti: 118 allievi, 52 esordienti di primo anno e 71 esordienti di secondo anno.

AGUGLIANO. Prende il via ad Agugliano la quarta edizione del Trofeo Parco Mtb Agugliano, evento organizzato dal Pedale Aguglianese dedicato ai baby ciclisti under 13 e facente parte del circuito Conero Cup Giovanissimi. Oggi, in piazza Saragat, partenza alle 14:30 con una prova di abilità. Poi quelle di resistenza previste al Parco Mtb di Agugliano.

ALESSIANI. Il Petrucci Zero24 Cycling Team sale ancora sul gradino più alto del podio. Andrea Gabriele Alessiani trionfa a Marano sul Panaro nella nona edizione della Marano-Ospitaletto, gara nazionale su strada riservata alla categoria Allievi, che richiama alcuni tra i migliori talenti del ciclismo giovanile italiano. Alessiani è protagonista di un’azione decisa nel tratto in salita che lo porta a concludere in solitaria con un vantaggio di 28 secondi sul secondo classificato. La formazione si è distinta anche con il terzo posto di Edoardo Fiorini e l’ottava posizione di Leonardo Grimaldi.