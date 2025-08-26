Turner brucia Philipsen nella tappa 4 della Vuelta 2025. Gaudu maglia rossa: ordine d'arrivo e classifica

Voiron (Francia), 26 agosto 2025 - La tappa 4 è la più lunga della Vuelta 2025 con i suoi 206,7 km che segnano il passaggio della corsa dall'Italia alla Francia, sede di arrivo. La giornata non si preannuncia banale e infatti non lo è, perché in un finale teso e nervoso vince Ben Turner, il protagonista che non ti aspetti, nonché un corridore che questa corsa non avrebbe dovuto neanche disputarla: poi la chiamata della sua Ineos Grenadiers per rimpiazzare all'ultimo secondo nella startlist l'infortunato Lucas Hamilton, con tanto di abbandono del quasi contemporaneo Renewi Tour 2025. L'altro flash di giornata riguarda David Gaudu, ieri vincitore di tappa e quasi maglia rossa, penalizzato nel testa a testa con Jonas Vingegaard solo dal calcolo dei piazzamenti. Oggi i ruoli si ribaltano: il danese nel finale si disinteressa delle difesa del simbolo del primato e il francese, pur ancora con lo stesso tempo, gli strappa la maglia rossa, pur con il serio rischio di perderla già domani nell'attesissima (e come sempre divisiva) cronometro a squadre. Un altro transalpino, Valentin Paret-Peintre, vincitore sul Mont Ventoux al Tour de France 2025 e uomo chiave di Mikel Landa in salita, è invece costretto a lasciare la corsa a causa di problemi fisici: due notizie dal sapore diametralmente opposto per la Francia proprio nel giorno in cui la Vuelta 2025 arriva sul proprio suolo. La tappa 5, la Figueres-Figueres, potrebbe già rivoluzionare la classifica generale: all'orizzonte, nella prima tappa in terra spagnola, c'è una cronometro a squadre di 24,1 km totalmente piatta, per appena 86 metri di dislivello, che potrebbe costare a diversi aspiranti alla maglia rossa e in generale alle prime piazze della graduatoria.

La cronaca della tappa 4 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla Susa-Voiron: si inizia in Italia per poi sconfinare in Francia dopo 206,7 km, per la frazione più lunga della Vuelta 2025, con 3 GPM da scalare, e 2919 metri di dislivello, tutti nella parte iniziale della frazione. Pronti, via e c'è da scalare il Puerto Exilles (5,6 km con una pendenza media del 5,6%): il primo a muoversi è Simone Petilli (Intermarché-Wanty), ma a scollinare per primo è Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).

Con quest'ultimo all'attacco ci sono Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty) e Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH). Si torna a salire verso il Col de Montgenévre (8,3 km con una pendenza media del 6,1%), prima del quale arriva la notizia del ritiro di un potenziale protagonista in salita come Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), nonché uomo importante per Mikel Landa (Soudal Quick-Step) e trionfatore sul Mont Ventoux nel Tour de France 2025: lo scollinamento, che segna l'ingresso della Vuelta 2025 in Francia, premia Vervaeke.

Si torna a salire verso il Col du Lautaret (13,8 km con una pendenza media del 4,3%), l'ultima fatica di giornata prima che la tappa, dopo le discese e altri saliscendi, diventi adatta alle ruote veloci nonostante la presenza di uno strappo molto violento poco prima di Grenoble: Quinn scollina per primo e in discesa prova poi ad avvantaggiarsi sugli ormai ex compagni di fuga. Niente da fare per lo statunitense e per tutti gli attaccanti, che a 90 km dal traguardo vengono ripresi dal gruppo. Aparicio non ci sta e riparte, magari per mettere nel mirino il titolo di più combattivo di giornata, ma il plotone è attento e inesorabile. In realtà, va in fuga poi Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH), che passa per primo sul traguardo volante di Noyarey prima di essere riassorbito poco prima del Col de Comboire (2,3 km con una pendenza media del 6,3%).

Nonostante il pieno controllo delle squadre dei velocisti, continuano gli scatti isolati: parte poi Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), il cui tentativo dura una quindicina di chilometri. Il finale è velocissimo ma ricco di strettoie, una delle quali vede cadere, tra gli altri, George Bennett (Israel-Premier Tech), Fernando Barcelò (Caja Rural-Seguros RGA) e Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG). A proposito di finale, gli ultimissimi chilometri sono in ascesa, con una pendenza tra il 5% e il 6%, il che potrebbe complicare la vita agli scalatori puri. Tra strettoie e velocità massima, nel finale regna l'anarchia e il vincitore che non ti aspetti: la spunta Ben Turner (Ineos Grenadiers), che sfrutta alla grande il lavoro dell'Alpecin-Deceuninck per Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Una curiosità: il britannico non avrebbe neanche dovuto correrla questa Vuelta 2025 prima di essere chiamato all'ultimo per sostituire Lucas Hamilton (Ineos Grenadiers), alle prese con problemi fisici. L'altra 'favola' di giornata è quella di David Gaudu (Groupama-FDJ) che resta appaiato in classifica generale a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ma gli scippa la maglia rossa per il calcolo dei piazzamenti che fino a ieri non gli sorrideva. Il danese nel finale è apparso disinteressato alla difesa del simbolo del primato, che però rischia di tornare in suo possesso già nella cronometro a squadre di domani.

Ordine d'arrivo tappa 4 Vuelta 2025

1) Ben Turner (IGD) in 4h50'14" 2) Jasper Philipsen (ADC) st 3) Edward Planckaert (ADC) st 4) Ethan Vernon (IPT) st 5) Jenthe Biermans (ARK) st 6) Mads Pedersen (LTK) st 7) Fabio Christen (Q36) st 8) Orluis Aular (MOV) st 9) Guillermo Thomas Silva (CJR) st 10) Nicolò Buratti (TBV) st

Classifica generale Vuelta 2025

1) David Gaudu (GFC) in 15h45'50" 2) Jonas Vingegaard (TVL) st 3) Giulio Ciccone (LTK) +8" 4) Egan Bernal (IGD) +14" 5) Tom Pidcock (Q36) +16" 6) Jai Hindley (RBH) +16" 7) Santiago Buitrago (TBV) +16" 8) Matteo Jorgenson (TVL) +16" 9) Sepp Kuss (TVL) +16" 10) Juan Ayuso (UAD) +16"

