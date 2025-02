UAE Tour Women 2025, trionfo di Elisa Longo Borghini

Roma, 9 febbraio 2025 - Il primo mattoncino per la vittoria finale era stato apposto nell'impresa di ieri a Jebel Hafeet: il suggello arriva oggi, giorno che vede Elisa Longo Borghini mettere definitivamente le mani sull'UAE Tour Women 2025, con un vantaggio in classifica generale di 2'06" sulla compagna di squadra Silvia Persico e di 2'08" su Kimberley Pienaar.

La cronaca

Per la piemontese arriva così la vittoria numero 49 in carriera, nonché la prima con la nuova casacca dell'UAE Team ADQ: numeri importanti, così come lo sono quelli di Lorena Wiebes, che si conferma la velocista più forte al mondo aggiudicandosi tutti e tre gli sprint, compreso quello finale di Abu Dhabi davanti a Sara Fiorin e Amelie Dideriksen. I titoloni se li prende però Longo Borghini, che ripete il bis a queste latitudini dopo il trionfo del 2023, lanciando al contempo un messaggio forte alle rivali più attese per il prosieguo della stagione: la campionessa italiana in carica, a prescindere dal mai banale cambio di casacca, è già in forma smagliante.

Le dichiarazioni di Ulissi

Anche Diego Ulissi, dopo una vita all'UAE Team Emirates XRG, questa stagione ha cambiato maglia, passando all'XDS Astana Team: un trasferimento del quale il veterano del ciclismo italiano ha parlato ai microfoni di As. "Quello di vincere ogni anno è un piccolo record che mi rende orgoglioso, perché non è facile da raggiungere. In ogni stagione arrivano nuovi corridori che alzano il livello, ma il mio obiettivo è mantenere questa striscia attiva che dura dal 2010, anno del mio ingresso nel professionismo. Sono ancora un po' sorpreso dal fatto di aver cambiato squadra, ma anche questa novità mi sta aiutando a trovare nuovi stimoli. La Lampre prima e l'UAE Team Emirates XRG poi sono sempre state la mia casa ma oggi, a 35 anni compiuti, è importante anche avere nuove motivazioni". Dice bene Ulissi, l'ennesimo volto italiano di una squadra, l'XDS Astana Team, sempre a forte tinte azzurre alla quale quest'anno proverà a regalare successi impontanti per il presente ma anche per un futuro nel quale la lotta per la permanenza nella categoria World Tour si farà sempre più serrata: al di là dell'anagrafe, vincere in un ciclismo sempre più livellato verso l'alto è una missione tutt'altro che facile anche per un veterano del calibro del toscano. "Questo sport è cambiato tanto nel corso dei miei 16 anni da professionista. In passato mi è capitato di andare ad alcune gare solo per allenarmi e affinare la preparazione, mentre oggi non è più così: bisogna sempre essere concentrati per provare a portare a casa dei punti Uci. Ora per noi, come squadra, è inutile pensare ai due anni passati: dovremo fare del nostro meglio fino al termine della stagione e poi, solo a quel punto, vedere dove saremo arrivati".

