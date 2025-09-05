Una Vuelta per due: Almeida batte Vingegaard sull'Angliru. La nuova classifica

L'Angliru (Spagna), 5 settembre 2025 - La tappa 13 è una delle più attese della Vuelta 2025, con il temibile Angliru nel menù. Il 'Mostro' emette subito dei verdetti, quando Giulio Ciccone si stacca: lo stesso destino tocca a Giulio Pellizzari, bravo poi a risalire la china del suo ritmo, limitando i danni e, anzi, salendo al sesto posto in graduatoria. La vittoria è una questione dei due uomini più attesi: Jonas Vingegaard, chiamato a sfatare il tabù Angliru per la maglia rossa, storicamente mai a segno, e Joao Almeida, il primo inseguitore in classifica generale. Il portoghese fa corsa dura dall'inizio alla fine della prima salita di categoria speciale di questa Vuelta 2025, senza mai staccare il rivale, tranne negli ultimissimi metri, regalandosi così un successo pesantissimo per sé e per l'UAE Team Emirates-XRG, al sesto sigillo in questa corsa spagnola, che anche oggi ha conosciuto l'interferenza dei manifestanti pro-Palestina proprio ai piedi dell'ascesa finale. Per fortuna, si tratta di un breve momento di tensione che danneggia solo i fuggitivi (sfortunatissima in tal senso la giornata di Antonio Tiberi, che fora, rischia il contatto con un cane e poi cade in discesa): stavolta lo spettacolo c'è, seppur più che altro nel segno di una partita a scacchi che oggi premia Almeida, che rosicchia 4" di abbuono al solito Vingegaard in versione 'rimorchio' alla ruota di chi lo precede. La tappa 14, la Aviles-La Farrapona.Lagos de Somiedo, continua a proporre salite nel contesto di 135,9 km di gara: da scalare 3 GPM, di cui due di prima categoria, tra cui quello che porta all'arrivo, per 3805 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 13 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla attesissima Cabezon de la Sal-L'Angliru, ascesa di categoria speciale, che arriva dopo dopo 202,7 km di gara: ancora prima, dopo una fase iniziale quasi totalmente piatta, proporrà altri 2 GPM di prima categoria, per un dislivello totale di 3964 metri. L'inizio tappa è soft e volto praticamente alla caccia alla fuga buona, dalla quale sono fuori Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) e Archie Ryan (EF Education-EasyPost), che si ritirano. Davanti ci sono invece Mads Pedersen (Lidl-Trek), Jefferson Cepeda, Michel Hessmann (Movistar Team), Tim Van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Bob Jungels (Ineos Grenadiers), Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Antonio Tiberi, Roman Ermakov (Bahrain Victorious), Nickolas Zukowsky, David Gonzalez (Q36.5 Pro Cycling Team), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team), Clément Braz Afonso, Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), Thomas Silva, Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Léandre Lozouet, Pierre Thierry (Arkéa–B&B Hotels), Huub Artz, Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty), Jonas Gregaard (Lotto), José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) ed Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), a loro volta inseguiti da Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG), l'unico che riesce a rientrare sulla testa della corsa, Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) e Jesus Herrada (Cofidis), con questi ultimi due che poi si rialzano subito. La prima salita di giornata è l'Alto de la Mozqueta (6,3 km con una pendenza media dell'8,4%), che subito screma il plotone dei battistrada, mentre a passare per primo allo scollinamento è Vinokurov, al comando insieme a Jungels, Garofoli, Cepeda e Tiberi, che però fora in discesa (per poi cadere pure in seguito) avviando poi un inseguimento con Artz. Come da previsioni, Pedersen passa per primo al traguardo volante di La Vega, seguito dell'inizio dell'Alto del Cordal (5,5 km con una pendenza media dell'8,8% e massima del 14%): subito Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) perde contatto, mentre Pablo Castrillo (Movistar Team) si ritira. Vinokurov si prende anche questo GPM davanti a Jungels e Cepeda. All'appello manca solo il 'Mostro', l'Alto de l'Angliru (12,4 km con una pendenza media del 9,7% e massima del 23%), e subito c'è un colpo di scena, il solito: un gruppo di manifestanti blocca i fuggitivi. E' ben più tranquillo il passaggio del gruppo, dal quale si staccano Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Torstein Traeen (Bahrain Victorious). Nel tratto più duro, dei due battistrada molla Vinokurov, mentre Jungels resta lì da solo. Dopo la tirata di Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) tocca a Felix Grossschartner (UAE Team Emirates-XRG) e dal gruppo cominciano a faticare Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike): si staccano poi anche Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech). I nuovi battistrada diventano Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), Jonas Vingegaard, Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) e Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe): questi ultimi due perdono contatto quando il portoghese accelera. Il tandem Almeida-Vingegaard avanza a braccetto e in quest'ordine fino agli ultimi 700 metri, in leggero falsopiano: a quel punto il portoghese va meritatamente a vincere, mentre Vingegaard resta a bocca asciutta, confermando così il tabù della maglia rossa sull'Angliru, storicamente mai a segno.

Ordine d'arrivo tappa 13 Vuelta 2025

1) Joao Almeida (UAD) in 4h54'15" 2) Jonas Vingegaard (TVL) st 3) Jai Hindley (RBH) +28" 4) Sepp Kuss (TVL) +30" 5) Felix Gall (DAT) +52" 6) Giulio Pellizzari (RBH) +1'11" 7) Tom Pidcock (Q36) +1'16" 8) Matthew Riccitello (IPT) +1'16" 9) Giulio Ciccone (LTK) +2'15" 10) Abel Balderstone (CJR) +3'06"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 49h30'54" 2) Joao Almeida (UAD) +46" 3) Tom Pidcock (Q36) +2'18" 4) Jai Hindley (RBH) +3'00" 5) Felix Gall (DAT) +3'15" 6) Giulio Pellizzari (RBH) +4'01" 7) Matthew Riccitello (IPT) +4'33" 8) Giulio Ciccone (LTK) +4'54" 9) Torstein Traeen (TBV) +5'21" 10) Sepp Kuss (TVL) +5'26"

