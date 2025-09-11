Ciclismo, Van Aert: "Quest'anno potevo fare di più, ma..."

Roma, 11 settembre 2025 - Tutti contro Tadej Pogacar: il rientro in gara dello sloveno dopo la pausa post trionfo al Tour de France 2025 riporta in auge un trend molto consueto nel mondo del ciclismo negli ultimi anni. Nel calderone dei tanti avversari del corridore della UAE Team Emirates-XRG nell'imminente doppia trasferta canadese, con i Gran Prix di Québec e Montréal in programma rispettivamente il 12 e il 14 settembre, c'è anche Wout Van Aert, che pensa al presente ma senza lesinare uno sguardo a due facce alla stagione che volge al termine.

Le dichiarazioni di Van Aert

L'occasione buona la offre Sporza, che raccoglie lo sfogo del belga su quanto fatto, o non fatto, in questo 2025 che, è giusto ricordarlo, è stato preceduto da quel brutto infortunio al ginocchio patito alla Vuelta 2024. "Forse speravo di essere più costante o di ottenere più vittorie ma, d'altra parte, ho vinto gare davvero memorabili e questo ha compensato ampiamente. Ci sono state gare in cui avrei potuto fare molto di più, ma anche gare in cui quei piazzamenti erano il risultato giusto. Ho raggiunto il livello che speravo, ma ci sono stati altri più bravi di me". Come sempre, Van Aert dimostra saggezza ed equilibrio, due ingredienti che non gli mancano neanche in gara: così come, purtroppo, il classe '94 notoriamente non è esattamente estraneo da problemi fisici. "Dopo le Classiche, le cose sono diventate più difficili a causa di malattie e piccoli problemi. E' diventata una lotta per ottenere risultati. Avrei preferito che fosse andato tutto un po' più liscio". Il passato non si può cambiare, mentre il futuro sì, magari confidando stavolta in un inverno più sereno per proiettarsi su un 2026 ambizioso nonostante l'incedere dell'età. "Non escludo di partecipare nuovamente a due Grandi Giri. Mi piace la dinamica che prevede nuove opportunità ogni giorno. Guardando ancora oltre - continua Van Aert - ho già in mente i Mondiali di Montréal. Ne terremo conto nella preparazione. Si tratta di una competizione che avrà un ruolo di primo piano, anche se il percorso deve ancora essere annunciato. Negli ultimi anni ci sono stati molti Mondiali difficili. Non posso saltarli ogni anno". Quest'anno in effetti il belga (come tanti nomi grossi del ciclismo) marcherà visita in Ruanda, sperando tra un giro esatto di calendario di riscattarsi con gli interessi in Canada. Prima però, appunto, ci sarà un inverno da vivere al meglio per ricaricarsi e, dunque, ben lontano da quello scorso. "Non devo dimenticare che l'anno scorso ho iniziato ad allenarmi molto tardi. Ho perso molto tempo ed energie nella riabilitazione dopo la caduta alla Vuelta. Anche se poi raggiungi un buon livello, senti comunque qua e là i dettagli che hai dovuto tralasciare nella preparazione. Penso che sia lì che sta il margine. Ho intenzione di cominciare prima la preparazione, fermandomi per tre-quattro settimane. Quanto al ciclocross - conclude il belga - ho intenzione di tornare a essere più attivo, ma al momento sono questioni premature".

