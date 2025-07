Van der Poel, al Tour sono fuochi d’artificio

Altro che aspettare la terza settimana: al Tour si fa subito sul serio. La seconda tappa, che si arrampica nel cuore di Boulogne sur Mer, consegna agli archivi un ordine d’arrivo stellare: primo Mathieu Van der Poel davanti a Pogacar e Vingegaard. E non a caso: sono anche i tre che sulle collinette che agitano la corsa prima del traguardo menano le danze. Che bel ciclismo questo che ha mandato in pensione la gara d’attesa…

Su un finale così era atteso proprio Van der Poel: l’olandese risponde presentissimo. Se la gioca all’ultimo respiro col suo amicone Pogacar, altro signore delle classiche (otto per lui, una in più per il marziano di Slovenia) e fa il pieno: secondo successo di tappa in Francia e maglia gialla. Proprio come quattro anni fa, quando su un altro muro, quello di Bretagna, in lacrime dedicò la sua giornata speciale a nonno Poulidor, che il simbolo del primato non riuscì mai a indossarlo. Stavolta Vdp, cinque successi in stagione con Sanremo e Roubaix e una ricca bacheca dove a trent’anni ha infilato anche sette titoli iridati nel cross, la sfila al compagno Philipsen, gonfiando lo straordinario weekend della sua squadra: nessuno sgarbo, il programma era questo. "Avevamo immaginato un inizio così, è riuscito tutto alla perfezione", conferma l’olandese.

Non tradisce Van der Poel, non sono da meno le altre star: quando la tappa si accende, Pogacar e Vingegaard sono lì davanti, spalla a spalla, e ci restano fino in fondo. Dello sloveno incanta la facilità di pedalata in salita (quasi senza volere, prende la maglia a pois), il danese offre di sé l’immagine di chi può colpire in qualsiasi momento: da come sta addosso al rivale e prova persino a stuzzicarlo, sembra non vedere l’ora di giocarsela su terreni veri. Ben altra idea regalano Evenepoel e Roglic, che nella bagarre dell’arrivo un po’ si sgonfiano: magari anche loro sono pronti al punto giusto, ma rispetto ai duellanti designati forse non basta.

Nella tappa più lunga, aperta dal furto di bici subìto in albergo dalla Cofidis e chiusa col nostro Velasco in una top ten da mettere in cornice, ne passa di tutti i colori Jonathan Milan: prima litiga su un traguardo volante con Girmay ("Lui ha allargato, io mi sono innervosito: all’arrivo ci siamo chiariti e stretti la mano"), poi si prende un telefonino in faccia da uno spettatore ("Bello vedere tanta gente sulle strade, a patto che resti ai bordi"), infine mette piede a terra in salita nel finale dopo essersi agganciato con Geraint Thomas. Inevitabili passaggi di un noviziato che oggi potrebbe regalargli la prima gioia, al termine di una tappa che i francesi battezzano tra le più facili: ammesso che i padroni della corsa non abbiano altri progetti.