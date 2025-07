Van Der Poel: "Finale più difficile del previsto". Pace fatta tra Milan e Girmay

Boulogne-sur-Mer (Francia), 7 luglio 2025 - Meglio di così il Tour de France 2025 per l'Alpecin-Deceuninck non avrebbe potuto cominciare: due tappe su due vinte, con annessa maglia gialla passata dalle spalle di Jasper Philipsen a quelle di Mathieu Van Der Poel, rispettivamente al decimo e al secondo sigillo totale alla Grande Boucle. Un grande gioco di squadra da parte di una formazione che si presentava alla startlist di Lille con un'autentica corazzata per la caccia alle tappe, per delle aspettative finora totalmente mantenute, ma anche due acuti non da poco da parte di due eccellenti solisti: Philipsen, uno dei migliori al mondo negli sprint per velocisti, e Van Der Poel, un uomo da Classiche che festeggia a Boulogne-sur-Mer al termine di una frazione proprio con caratteristiche del genere. E, per giunta, lo fa battendo fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, rispettivamente secondo e terzo all'arrivo dopo una giornata di schermaglie personali e tra UAE Team Emirates-XRG e Visma-Lease a Bike.

Le dichiarazioni di Van Der Poel

Tra Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, Van Der Poel non è nuovo a battere lo sloveno, a caccia della fatidica quota 100 vittorie in carriera, per un onore non esattamente da tutti commentato con estrema gioia al termine di una frazione non priva di momenti thriller, un po' in linea con tutto questo inizio di Tour de France 2025. "Il finale è stato più difficile del previsto. Io ero molto motivato, sono trascorsi quattro anni dalla mia prima vittoria al Tour de France. Per tutti ero il favorito principale per il successo, basta vedere però i nomi dei corridori presenti nel momento decisivo per capire che non era facile avere la meglio sui rivali. Immaginavamo di avere vento contrario sulle salite e anche per questo è stata una giornata nervosa". Dagli allori personali a quelli di un'Alpecin-Deceuninck finora piglia-tutto: e se è vero che l'appetito vien mangiando, per la formazione belga il bottino potrebbe non essere finito qui. "Credo che per una squadra sia un sogno indossare la maglia gialla nei primi due giorni di gara con due corridori diversi: tutto quanto arriverà dopo sarà qualcosa di guadagnato".

Nervi tesi tra Milan e Girmay

Le cose stanno funzionando decisamente peggio per Jonathan Milan, ieri tagliato fuori dal ventaglio aperto dalla Visma-Lease a Bike e oggi dai tanti strappi del finale nervoso. La consolazione per il friulano è stata la vittoria dello sprint intermedio di Enocq (Bréxent-Enocq), almeno per quanto riguarda il gruppo, privo dei fuggitivi: poco dopo, è arrivato un gestaccio rivolto a Biniam Girmay, che prima della volata aveva aperto troppo il braccio in direzione dell'italiano. I nervi tesi non sono mancati neanche tra Anthony Turgis e Bryan Coquard, che però si sono beccati in maniera più composta del friulano e dell'eritreo, che evidentemente pagano anche lo scotto emotivo di queste prime due frazioni a secco: poi il lieto fine dopo la tappa, con una stretta di mano immortalata tra i due a chiudere la vicenda.

