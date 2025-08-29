Il riscatto di Ayuso nella settima tappa della Vuelta. Ordine d'arrivo e classifica generale

Cerler Huesca La Magia (Spagna), 29 agosto 2025 – La tappa 7 della Vuelta 2025 segna il riscatto parziale di Juan Ayuso dopo il crollo di ieri costato la classifica generale. Lo spagnolo, in fuga dalla primissima ora, trova il primo successo nella corsa di casa, il terzo consecutivo di una UAE Team Emirates-XRG dominante e in controllo in una giornata che per la verità regala pochi sussulti tra gli uomini più attesi. Una prima risposta la fornisce Torstein Traeen, che difende brillantemente la sua maglia rossa: bene anche Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone e Joao Almeida, che si sfidano con scattini non proprio irreprensibili, nel giorno delle ennesime difficoltà di Antonio Tiberi, con la Bahrain Victorious che vede la crisi pure di Santiago Buitrago, e anche di Giulio Pellizzari. Un sorriso (a metà) per l'Italia lo regala Marco Frigo, secondo al traguardo e battuto solo dal protagonista indiscusso di giornata: Ayuso vince ed esulta tappandosi le orecchie, quasi come a voler scacciare via le critiche delle ultime ventiquattro ore, perché in effetti tanto è passato dal crollo alla rinascita di oggi. Poco, ma nel frattempo è cambiato il mondo. Dopo le fatiche degli ultimi giorni, tra cronosquadre e salite ad abbondare, la tappa 8 farà rifiatare i grandi della classifica generale e riporterà in auge i velocisti: la Monzon Templario-Zaragoza propone infatti 163,5 km mossi ma senza GPM da scalare e con appena 1236 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 7 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla Andorra la Vella.Andorra-Cerler.Huesca La Magia: 188 km con da scalare altri 4 GPM, due di seconda categoria e due di prima categoria, tra cui quello che conduce all'arrivo, per 4211 metri di dislivello. Il tempo di dare due colpi di pedale e la Vuelta 2025 saluta Andorra per tornare in Spagna, tra l'altro scalando subito il lunghissimo Port del Cantò (24,7 km con una pendenza media del 4,4%): i primi scatti sono ad opera di Jonas Rickaert, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Jonas Gregaard (Lotto) e Pierre Thierry (Arkéa-B&B Hotels), ma il vuoto lo fa Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), chiamato a riscattarsi dopo la debacle di ieri che l'ha già tirato fuori dalla classifica generale. Anche Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), vincitore di ieri, prova a evadere, ma il gruppo dice di no: parte poi Raul Garcia Pierna (Arkéa-B&B Hotels), ma si fanno vedere anche Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Sean Quinn (EF Education-EasyPost). Proprio Pedersen, Garcia Pierna e Vine formano un terzetto alle spalle di Ayuso, che naturalmente scollina per primo. Lo spagnolo viene raggiunto da un drappello dove figura chi aveva già attaccato come Vine, Pedersen, Quinn, Garcia Pierna e Vervaeke, ma non solo: davanti ci sono anche Jardi Van Der Lee (EF Education-EasyPost), Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team), Harold Tejada (XDS Astana Team), Brieuc Rolland (Groupama-FDJ), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Eduardo Sepulveda (Lotto) e Marco Frigo (Israel-Premier Tech). Niente da fare invece per i vari contrattaccanti Pablo Castrillo, Javier Romo (Movistar Team), Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), Bjoern Koerdt (Team Picnic PostNL) e Jan Hirt (Israel-Premier Tech). Si torna a salire sul Puerto de la Creu de Perves (5,7 km con una pendenza media del 6,3%): lo scollinamento premia Vine. Si torna a salire verso il Coll de L'Espina (7,1 km con una pendenza media del 5,5%), con l'australiano che si ripete in cima prima di provare ad andare via con Quinn e Frigo, ma senza successo. L'ultima salita di giornata è quella che conduce all'arrivo, la Cerler Huesca La Magia (12,1 km con una pendenza media del 5,8% e massima del 13%): prima ancora Pedersen passa per primo al traguardo volante di Benasque per poi perdere contatto fin dalle prime rampe dell'ultima ascesa. Sul tratto più duro scatta invece Ayuso, inseguito da Frigo, mentre a sorpresa cede subito Vine: lo spagnolo va via in solitaria a 9,5 km dalla fine. Il connazionale Mikel Landa (Soudal Quick-Step) intanto se la passa male, perdendo contatto dal gruppo. Intanto davanti Ayuso guadagna sul tandem composto da Frigo e Garcia Pierna. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) fatica e si stacca, mentre Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) attacca, portandosi dietro soltanto Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek): a saltare è anche Egan Bernal (Ineos Grenadiers), prima di rientrare insieme agli altri big, privi di Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Nessuno può togliere la vittoria ad Ayuso, che si riscatta parzialmente dopo il crollo di ieri, trovando la prima vittoria nella corsa di casa, con la UAE Team Emirates-XRG a calare un clamoroso tris di successi.

Ordine d'arrivo tappa 7 Vuelta 2025

1) Juan Ayuso (UAD) in 4h49'41" 2) Marco Frigo (IPT) +1'15" 3) Raul Garcia Pierna (ARK) +1'21" 4) Harold Tejada (XAT) +1'28" 5) Sean Quinn (EFE) +1'28" 6) Kevin Vermaerke (TPP) +1'28" 7) Eduardo Sepulveda (LOT) +1'28" 8) Brieuc Rolland (GFC) +2'17" 9) Marc Soler (UAD) +2'30" 10) Tom Pidcock (Q36) +2'35"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Torstein Traeen (TBV) in 25h18'02" 2) Jonas Vingegaard (TVL) +2'33" 3) Joao Almeida (UAD) +2'41" 4) Giulio Ciccone (LTK) +2'42" 5) Lorenzo Fortunato (XAT) +2'47" 6) Matteo Jorgenson (TVL) +2'49" 7) Jai Hindley (RBH) +2'53" 8) Giulio Pellizzari (RBH) +2'53" 9) Egan Bernal (IGD) +2'55" 10) Felix Gall (DAT) +2'58"

