Pogacar stravince il Giro di Lombardia 2025 ed eguaglia Coppi. Per cinque pro è stata l’ultima corsa

Bergamo, 11 ottobre 2025 - E sono 5: anche il Giro di Lombardia 2025 prende la via di Tadej Pogacar, che porta così a 5 le vittorie di fila nella Classica delle Foglie Morte come mai riuscito ad alcun corridore, neanche a Fausto Coppi, che aveva sì calato il pokerissimo ma non consecutivo. La gara, per molti il cosiddetto ultimo giorno di scuola (e per qualcuno, come Rafal Majka, Salvatore Puccio, Louis Meintjes, Simone Petilli e Pieter Serry, anche della carriera) procede spedita senza colpi di scena: come da previsioni, lo sloveno, al decimo successo in una Classica Monumento, scatta sul Passo del Ganda, per la precisione a 5,5 km dallo scollinamento. Da lì in poi comincia come di consueto un'altra gara, quella per occupare gli altri piazzamenti più o meno di lusso: come un po' da copione, la piazza d'onore va a Remco Evenepoel, all'ultima giornata con la maglia della Soudal Quick-Step e di un'altra categoria nelle cronometro ma non quando la strada sale, mentre il terzo posto è di Michael Storer, una delle (poche) sorprese. Non sorprende invece Pogacar, sul podio di ogni Classica Monumento in stagione, di cui 3 vinte e il primo di sempre a vincere per 5 volte consecutive una Classica Monumento: l'ennesima pagina di storia di un corridore che chiude al meglio l'ennesima stagione trionfale della sua carriera.

La cronaca del Giro di Lombardia 2025

La corsa parte da Como per poi arrivare a Bergamo dopo 241 km: prima del via c'è il meritato omaggio da parte del gruppo per Rafal Majka (UAE Team Emirates-XRG), Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Louis Meintjes, Simone Petilli (Intermarché-Wanty) e Pieter Serry (Soudal Quick-Step), tutti arrivati all'ultima gara in carriera. Pronti, via e si forma subito la fuga, ma c'è anche la prima caduta che coinvolge Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike): davanti si portano Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Asbjorn Hellemose, Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) e Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike). Poco prima della salita di Madonna del Ghisallo (8,8 km con una pendenza media del 3,9%) si rialza invece il drappello di inseguitori in cui c'erano anche Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) e Davide Formolo (Movistar Team).

Tadej Pogacar festeggia con la mano aperta (segno delle cinque vittorie) il trionfo al Lombardia 2025 (Afp)

Le insidie non mancano neanche dopo lo scollinamento nemmeno per uno specialista delle discese come Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), che finisce sull'asfalto e perde momentaneamente terreno insieme a Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). La corsa torna a salire sull'ascesa di San Gottardo (2,7 km con una pendenza media del 6,5%), ma è sulla Roncola (9,4 km con una pendenza media del 6,6% e massima del 17%) che il gruppo, sotto l'impulso della UAE Team Emirates-XRG, inizia a perdere unità: discorso analogo per la fuga, che perde pezzi e vantaggio.

Tocca poi alla salita del Berbenno (6,9 km con una pendenza media del 4,9%), seguita dal Passo della Crocetta (11,7 km con una pendenza media del 5,8% e massima dell'11%), preceduto da una scivolata di Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Sulle pendenze più dure Simmons si sbarazza degli altri compagni di una fuga che nel frattempo ha perso diverse unità. Si torna a salire verso Zambla Alta, con Simmons ormai inseguito dai soli Ganna, Matthews, Vervaeke e Bilbao: in gruppo invece appaiono molto in difficoltà Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) e Ben Healy (EF Education-EasyPost).

L'altimetria del Giro di Lombardia 2025

L’attacco decisivo

Lo scenario resta questo fino al Passo di Ganda (9,2 km con una pendenza media del 7,3% e massima del 15%): il forcing della UAE Team Emirates-XRG manda subito in difficoltà Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). A 5,5 km dallo scollinamento parte Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), con Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) che gli fa il cosiddetto buco, con Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) a provare a restare in scia. A 3,2 km dallo scollinamento Pogacar riprende Simmons, che a fatica mantiene la ruota ma solo per pochi metri. Lo sloveno scollina per primo, mentre Seixas non tiene le ruote del drappello Evenepoel, dove ci sono anche Storer e Del Toro, che si stacca sulle ultime rampe: in discesa intanto una brutta caduta coinvolge Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). L'ultimo ostacolo per Pogacar, che ha 1'30" di vantaggio su Evenepoel, è il Muro di Colle Aperto (1,3 km, di cui 300 metri in pavè, con una pendenza media del 7,4%): per lo sloveno diventa un bagno di folla, mentre Evenepoel perde una manciata di secondi a causa di due moto che fanno da tappo nella marea di persone. Non ci sono invece intoppi per Pogacar, che cala il pokerissimo in una corsa sua per il quinto anno di fila: secondo è proprio Evenepoel, mentre sul terzo gradino del podio, ed è forse l'unica sorpresa di giornata, ci sale un caparbio Storer.

Ordine d'arrivo Giro di Lombardia 2025

1) Tadej Pogacar (UAD) in 5h45'53"

2) Remco Evenepoel (SOQ) +1'48"

3) Michael Storer (TUD) +3'14"

4) Quinn Simmons (LTK) +3'39"

5) Isaac Del Toro (UAD) +4'16"

6) Tom Pidcock (Q36) +4'16"

7) Paul Seixas (DAT) +4'16"

8) Egan Bernal (IGD) +4'16"

9) Jay Vine (UAD) +4'18"

10) Cian Uijtdebroeks (TVL) +4'30"