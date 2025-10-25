Vingegaard: "Voglio cimentarmi nelle Classiche e aggiungere un secondo Grande Giro"

Roma, 25 ottobre 2025 - Per molti, i programmi stagionali di Tadej Pogacar e del suo acerrimo rivale Jonas Vingegaard si influenzano l'un l'altro: a smentire questa tesi ci ha pensato il danese, che si è aperto sui propri obiettivi futuri, alcuni dei quali anche piuttosto inediti.

Le dichiarazioni di Vingegaard

L'occasione buona per far aprire il corridore della Visma-Lease a Bike l'ha fornita la rivista WielerRevue, testimone della voglia del vincitore della Vuelta 2025 di allargare i propri orizzonti. "Mi piacerebbe davvero ottenere buoni risultati nelle Classiche, ma non ho ancora capito come muovermi in quel tipo di gare". Non è la prima volta, in effetti, che Vingegaard viene pungolato sia sulla sua scarsa presenza nel calendario, nel raffronto con Pogacar e in generale, e anche sull'assenza dalle Classiche, anche da quelle che offrono pendenze interessanti per gli scalatori. Ben diverso è il discorso Grandi Giri, ma anche in questo caso tutto ruota sempre troppo intorno al solo Tour de France: prima dell'eccezione di quest'anno, premiata dal trionfo in Spagna. "Prima di ammalarmi alla Vuelta, ero in forma smagliante. Sembra che sono in grado facilmente di partecipare a due Grandi Giri in un anno".

In un colpo solo Vingegaard ha potuto così appurare di poter chiedere al proprio corpo ulteriori sforzi e anche avvicinarsi clamorosamente al completamento della Tripla Corona, che potrebbe avvenire ben prima di quello di Pogacar. Rendere più capillare la propria presenza in calendario significa anche andarsi inevitabilmente a scontrarsi di più proprio contro lo sloveno: Vingegaard non sembra toccato da questa possibilità. "Non mi interessano le corse a cui partecipa Tadej. Siamo concentrati solo su noi stessi e sulle nostre ambizioni". Che, nel caso del danese, vanno contemperate con il noto attaccamento alla moglie Trine Hansen e ai loro figli. "È difficile stare così tanto lontano da casa. È la somma dei lunghi periodi trascorsi in trasferta a risultarmi pesante". Eppure, nonostante tutto, comprese le tante cadute delle ultime stagioni, Vingegaard non esclude di continuare a correre addirittura fino a 36 anni, smentendo così quella teoria che vede lui e Pogacar non lontanissimi dal calo e dal successivo conseguente ritiro. "Manca ancora molto tempo. Non voglio escludere nulla, ma vedrò come andrà. Se arriverà il momento in cui non ne avrò più voglia, smetterò".

Le dichiarazioni di Latour

Ritiro già diventato realtà per Pierre Latour, che ha addirittura accelerato i tempi a causa di una caduta in allenamento nelle scorse settimane che ne ha causato anche una commozione cerebrale: ancora prima, come dichiarato ai microfoni di RMC Sport, il francese è stato frenato dalla paura delle discese e appunto delle cadute. "Questo problema non mi ha certo aiutato nella mia carriera, a volte sapevo di poter fare un buon risultato. Ero in forma fisicamente ma in discesa andavo in difficoltà, mi bloccavo. È davvero frustrante, tutto si fa più pesante e non c'è più il divertimento: ho fatto di tutto per liberarmene, ma è sempre tornato tutto".