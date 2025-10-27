Viviani da impazzire, ultimo ballo tutto d’oro

Succede nelle favole di chiudere una carriera prestigiosa vincendo l’ultima gara. Succede a Elia Viviani, il profeta della pista azzurra, che a 36 anni saluta il ciclismo dal posto che più di tanti ha frequentato: la cima del podio. Succede in una manifestazione top come il Mondiale, a Santiago del Cile, nell’eliminazione, titolo che il campione veneto ha conquistato altre due volte in carriera: questo, per lo scenario che l’accompagna, è sicuramente indimenticabile.

Indimenticabile, immenso, infinito: la lista degli aggettivi si spreca per Viviani. Tutti meritati: alla longevità agonistica, l’olimpionico ha abbinato una signorilità, un’educazione e un garbo che gli sono valsi il rispetto di un ambiente intero. Non è un caso che sulle tribune del velodromo sudamericano, appena il veronese conquista il successo, compaia lo striscione ‘Grazie di tutto, Elia’, pensato dal team azzurro e subito sposato dal resto degli spettatori.

Campione totale, nei risultati e nell’esempio, campione fino all’ultimo: questo è Elia Viviani. "Per la prima volta mi sono scoperto nervoso prima del via, poi mi sono concentrato. Ringrazio la federazione che mi ha dato la possibilità di chiudere la carriera qui: ho finito come avevo sognato", racconta il Profeta dopo essersi goduto l’ultimo di tanti inni di Mameli e aver ricevuto quella maglia iridata che andrà direttamente in cornice, perché non ci sarà più occasione di indossarla, come conferma lui stesso nel giro d’onore incrociando le braccia a significare ‘game over’.

È la vittoria perfetta, frutto di una gara perfetta, che Viviani corre sempre in testa, come per farsi ricordare bene. Non ce n’è bisogno: nella piccola grande storia del ciclismo, Elia non è solo il velocista da 91 vittorie come ha inciso sulle scarpe di gara, capace di far centro in tutti e tre i grandi Giri e nei campionati europeo e italiano, ma resterà nella memoria per il solco che ha tracciato in pista, dove è stato modello per le generazioni dei Ganna e dei Milan e di quelle in arrivo, oltre ad arricchire la bacheca con un titolo olimpico a Rio, bronzo a Tokyo e argento a Parigi, tre titoli e sei podi mondiali, otto ori europei. Un cammino da leggenda vera, che gli è valso pure il ruolo di portabandiera ai Giochi giapponesi insieme a Jessica Rossi.

"Credo di non aver potuto pretendere di più da me stesso: ogni atleta guardandosi indietro ha qualche rimpianto, ma quando riesci ad ottenere i risultati che ho raggiunto io non c’è nulla da dire. Ringrazio tutto il mondo del ciclismo per questi sedici anni favolosi", il saluto in perfetto stile Viviani, dopo l’abbraccio alla moglie ciclista Elena Cecchini e quello all’uomo che insieme a lui ha risollevato dalle macerie la pista italiana, il ct Marco Villa.

Festa Viviani a Santiago, per un campione all’ultimo ballo, come recitano le magliette della spedizione azzurra (tre le medaglie conquistate) chiamata sul podio dal suo Profeta. Festa grande per un atleta che lascia da protagonista, come succede ai migliori: se davvero ognuno ha il finale che merita, Elia non poteva averne uno diverso.