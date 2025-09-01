Vuelta 2025, la tappa 10: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Pamplona, 1 settembre 2025 – A Valdezcaray la prima vera scrematura della classifica generale alla Vuelta di Spagna, anche se la maglia rossa Torstein Traeen sta resistendo in vetta. Vittoria nella nona tappa di Jonas Vingegaard con Pidcock e Almeida a 24”, poi Gall a 1’02” mentre Giulio Ciccone, alla prima vera giornata difficile della Vuelta, ha pagato 1’46”. In classifica generale gli italiani sono comunque ancora in gara. Ciccone è sesto a 2’42” da Traeen, di poco davanti a Fortunato, distanziato di 2’47”, poi Giulio Pellizzari a 2’53”. In vetta resiste il norvegese con 37” su Vingegaard e 1’15” su Almeida. Insomma, scrematura sì ma ancora tutto aperto e la decima tappa promette una salita finale da spettacolo, almeno si spera.

Percorso

Tappa insidiosa la decima della Vuelta, non solo perché il giorno di riposo va sempre affrontato con massima attenzione, ma anche per il percorso della Sendaviva-Larra Belagua di 175 chilometri. Frazione mossa, che si accende nel finale. Inizio abbastanza facile per circa 60 chilometri, poi il percorso diventa più nervoso. Prima uno strappo dopo la cittadina di Olite, non Gpm, poi altro strappo a Lumbier, un antipasto della prima salita di giornata che è il terza categoria con l’Alto de la Coronas per 8.3 chilometri al 4.4%. Qui si staglia il finale. Breve tratto di discesa, poi si inizia a salire leggermente a quasi una trentina di chilometri dal traguardo per arrivare a imboccare la salita finale. Sono 9.4 chilometri al 6.3% di pendenza media con arrivo a quota 1590 metri sul livello del mare.

Favoriti

Potrebbe essere una tappa da fughe per passisti-scalatori fuori classifica. Bruno Armirail può essere un nome, così come Harold Lopez o Jefferson Cepeda, senza dimenticare Samitier, Castrillo, Herrada e Frigo. In ottica generale potrebbe esserci un attacco di Vingegaard alla maglia rossa, ma Almeida è in forma e appare il vero rivale del danese. Da valutare la condizione di Ciccone dopo le difficoltà della nona tappa, ma in classifica ci sono pure Fortunato e Pellizzari, che potrebbero cercare di uscire bene nella terza settimana. Attenzione anche a Thomas Pidcock su un arrivo del genere, cioè con massimo sforzo da produrre sull’ultima salita senza grandi Gpm in precedenza.

Orari tv

La decima tappa della Vuelta di Spagna si disputa martedì 2 settembre con orario di inizio alle 12.55 e questi passaggi principali: Gpm di Alto de las Coronas tra le 16.10 e le 16.29, inizio dell’ultima salita tra le 17.05 e le 17.29, arrivo previsto in cima tra le 17.18 e le 17.44. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery/Eurosport attraverso le piattaforme Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Gregorio-Magrini. Mercoledì, invece, classica tappa nei Paesi Baschi a Bilbao per il classico percorso spettacolare da corsa di un giorno.

