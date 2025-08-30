Vuelta 2025, tappa 8: Philipsen beffa Viviani. Ordine d'arrivo e classifica generale

Zaragoza (Spagna), 30 agosto 2025 - Dopo le tante fatiche dei giorni scorsi, la tappa 8 della Vuelta 2025 segna un giorno di 'relax' per i grandi di una classifica generale ancora guidata da Torstein Traeen e, al contempo, una nuova chance per i velocisti. Il più forte della categoria si conferma Jasper Philipsen, che batte in rimonta un generosissimo Elia Viviani, che regala così all'Italia (si fa per dire) un altro secondo posto dopo quello di ieri di Marco Frigo: da valutare però il cambio di traiettoria del veronese, che stringe contro le transenne il belga, che nonostante tutto vince e convince e lo fa per la seconda volta dopo il successo della prima frazione, con allegata maglia rossa. La tappa 9 chiuderà la prima settimana della Vuelta 2025 e lo farà con la Alfaro-Estacion de Esquì de Valdezcaray: 195,5 km tutti mossi ma, formalmente, con un solo GPM da scalare, quello di prima categoria che conduce all'arrivo dopo 3311 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 8 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla Monzon Templario-Zaragoza: 163,5 km mossi ma senza GPM da scalare e con appena 1236 metri di dislivello. I tre fuggitivi di giornata sono Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis), che passa per primo al traguardo volante di Penaflor, e José Luis Faura (Burgos Burpellet BH), mentre quest'ultimo è il primo dei tre battistrada ad arrendersi al ritorno inesorabile del gruppo, che a 17 km dal traguardo annulla definitivamente l'attacco. In un finale caotico per i preparativi della volata arriva la notizia del ritiro di George Bennett (Israel-Premier Tech), caduto nei giorni scorsi. All'appello della giornata manca solo lo sprint finale, preceduto dalla consueta fase di caos, al termine della quale è bagarre pura: l'Italia sogna con Elia Viviani (Lotto), ma a referto arriva un altro secondo posto dopo quello di ieri di Marco Frigo (Israel-Premier Tech), perché alla fine vince il solito Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) nonostante fosse stato chiuso sulle transenne.

Ordine d'arrivo tappa 8 Vuelta 2025

1) Jasper Philipsen (ADC) in 3h43'48" 2) Elia Viviani (LOT) st 3) Ethan Vernon (IPT) st 4) Arne Marit (IWA) st 5) Anders Foldager (JAY) st 6) Bryan Coquard (COF) st 7) Madis Mihkels (EFE) st 8) Thibaud Gruel (GFC) st 9) Fabio Christen (Q36) st 10) Ben Turner (IGD) st

Classifica generale Vuelta 2025

1) Torstein Traeen (TBV) in 29h01'50" 2) Jonas Vingegaard (TVL) +2'33" 3) Joao Almeida (UAD) +2'41" 4) Giulio Ciccone (LTK) +2'42" 5) Lorenzo Fortunato (XAT) +2'47" 6) Matteo Jorgenson (TVL) +2'49" 7) Jai Hindley (RBH) +2'53" 8) Giulio Pellizzari (RBH) +2'53" 9) Egan Bernal (IGD) +2'55" 10) Felix Gall (DAT) +2'58"

Champions League, il calendario e le date