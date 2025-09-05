Vuelta 2025, Almeida punzecchia Vingegaard: "Mi aspettavo un suo attacco"

L'Angliru (Spagna), 5 settembre 2025 - Mai chi è in maglia rossa ha trionfato in cima all'Angliru e la tradizione, praticamente un tabù, si conferma anche nella Vuelta 2025: neanche un fuoriclasse del calibro di Jonas Vingegaard è riuscito a domare la vetta regina della corsa spagnola, impresa invece riuscita a Joao Almeida e con pieno merito, personale e di squadra.

Le dichiarazioni di Almeida

Tira l'UAE Team Emirates-XRG in (quasi) tutte le sue unità (ancora una volta il separato in casa Juan Ayuso in versione gregario proprio non funziona) e il portoghese capitalizza la mole di lavoro prendendosi la vetta più ambita proprio davanti al danese, come suo solito attaccato senza soluzione di continuità alla ruota di chi lo precede. La formazione emiratina sale così a 6 successi di tappa su 13 frazioni totali già in archivio: un dominio che non coincide con la fotografia della classifica generale, ancora guidata da Vingegaard nonostante i 4" di abbuono persi per strada proprio in cima all'Angliru. Intanto, Almeida si gode il trionfo, lui che era rimasto l'unica punta di diamante della sua squadra a non aver ancora vinto, e lo fa non lesinando una stoccatina al rivale, oggi (e non è esattamente una novità) in modalità risparmio. "Tutto questo è incredibile, non ci posso ancora credere. I miei compagni hanno fatto una grande tappa ed un lavoro straordinario. Io ho fatto del mio meglio e mi sono davvero spinto al limite. Ho sempre avuto Jonas a ruota e ad un certo punto mi aspettavo anche un suo attacco. Conoscevo comunque il finale e sapevo che, se fossi stato davanti all'ultima curva, era impossibile superarmi. Questa è la salita più dura al mondo". Qualcuno, magari tirando in ballo il nostro Zoncolan, potrebbe non concordare con il portoghese, che a questo punto comincia a crederci davvero a qualcosa di più del secondo posto in classifica generale: Vingegaard permettendo. "Ci proverò di certo per la maglia rossa, ma Jonas è stato fenomenale anche oggi".

Le dichiarazioni di Vingegaard

Poi c'è lui, per qualcuno lo sconfitto morale di giornata per non essere riuscito a prendersi lo 'scalpo' della salita più attesa, mentre per qualcun altro forse il vero vincitore per avere come sempre limitato i danni: fatto sta che al corridore della Visma-Lease a Bike, che guida la classifica generale con 46" di vantaggio su Almeida, la sportività non manca. "Mi sarebbe piaciuto vincere, ma Joao ha meritato. Mi spiace un po' non aver vinto, specialmente su questa salita speciale che faceva gola a tutti. Volevo conquistare il successo per me, ma soprattutto per i compagni e la squadra. Da ora in poi - conclude Vingegaard - devo concentrarmi ancora di più su Almeida".