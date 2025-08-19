Vuelta 2025, Carapaz non ci sarà

Roma, 19 agosto 2025 - La Vuelta 2025 perde un altro pezzo per strada, che a sua volta vive la seconda rinuncia dolorosa dopo quella del precedente Tour de France 2025: si tratta di Richard Carapaz, che insieme alla sua EF Education-EasyPost stravolge i programmi dell'ultima parte della propria stagione.

La rinuncia di Carapaz alla Vuelta 2025 e le motivazioni

Per l'ecuadoriano viene così meno il tentativo di andare a caccia di quel podio scivolato via per poco l'anno scorso in una corsa nella quale il personal best è (e rimarrà, almeno per il 2025) il secondo posto del 2020. Più in generale, per questa stagione va in archivio, tra soddisfazione e soprattutto un bel pizzico di rimpianto, il capitolo Grandi Giri: l'unico disputato resterà il Giro d'Italia 2025, chiuso al terzo posto alle spalle di Simon Yates e Isaac Del Toro, con il quale sul Colle delle Finestre il classe '93 fu protagonista di un ormai iconico stallo alla messicana (appunto) che favorì il futuro vincitore. L'assenza di Carapaz dalle corse dura proprio da fine maggio e da quell'epilogo un po' così, che ha lasciato l'amaro in bocca a un corridore che, tramite una nota, prova a spiegare la propria scelta sul cambio di programma del finale di stagione con fortissima vista sul Mondiale di Kigali. "La prova iridata di quest'anno è molto speciale e credo di avere una grande opportunità: voglio prepararmi nel miglior modo possibile". Non si è fatto attendere nemmeno il commento della EF Education-EasyPost sulla novità in esame, puntualizzando qualcosa sulle condizioni fisiche dell'ecuadoriano. "Richard ha avuto un problema proprio nel bel mezzo della stagione, ma ora ha ritrovato la sua grinta. Con in testa l'autunno italiano e la maglia iridata, il nostro 'condor ecuadoriano' è pronto a riprendere il volo". In effetti, oltre al Mondiale in Ruanda, Carapaz dovrebbe partecipare anche alle Classiche di fine stagione in Italia, con in particolare il Giro di Lombardia 2025 nel mirino: il miglior risultato a referto nelle due presenze già a segno è l'ottavo posto del 2023.

Askey alla Israel-PremierTech

Intanto, la Israel-PremierTech batte il primo colpo del proprio ciclomercato con vista sul 2026: a partire da gennaio arriverà Lewis Askey, che dunque lascerà la Groupama-FDJ per legarsi al nuovo progetto con cadenza triennale. "La Groupama-FDJ ha fatto molto per me e sono grato per il tempo trascorso con loro, ma sentivo che era il momento giusto per andare avanti. Ho bisogno di nuove motivazioni, nuovi volti, un nuovo stile, aria fresca e nuovi modi di pensare. Sono a un punto della mia carriera in cui dovrei entrare nei miei anni migliori e sento che trasferirmi altrove mi darà la marcia in più, la motivazione per fare un passo avanti e provare cose nuove", questo il commento del britannico, professionista dal 2022 e ancora a caccia della propria consacrazione in particolare nelle Classiche.

