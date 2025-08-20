Vuelta 2025, Ciccone: “Voglio sfruttare al meglio ogni opportunità”

Roma, 20 agosto 2025 – Quando c'è Giulio Ciccone al via dei Grandi Giri il dilemma è sempre lo stesso: caccia alle tappe o cura alla classifica generale? Neanche la Vuelta 2025 fa eccezione, ma quel che è certo è che l'abruzzese vuole essere protagonista nella corsa che sabato prossimo partirà dall'Italia e per la precisione da Torino.

Le dichiarazioni di Ciccone

"Sono davvero felice in questo momento alla vigilia della Vuelta e mi presento con piena fiducia in me stesso e nella squadra con cui correrò. Questa corsa è sempre una sfida speciale, con un terreno difficile, ma il mio obiettivo è continuare su questa strada. Sappiamo che la Vuelta può essere imprevedibile, ma sono determinato a correre al massimo delle mie possibilità e a sfruttare al meglio ogni opportunità lungo il percorso verso Madrid": queste le parole a margine della presentazione della sua Lidl-Trek di Ciccone, che nei due precedenti alla Vuelta, datati 2021 e 2024, è sempre stato costretto al ritiro. Il primo obiettivo del classe '94, reduce da un ritiro anche dal Giro d'Italia 2025, potrebbe essere arrivato proprio a Madrid, come affermato anche dal compagno di squadra Mads Pedersen, un'altra punta della formazione statunitense che andrà a caccia di risultati importanti in terra spagnola. "Abbiamo una squadra forte, simile a quella del Giro d'Italia, che era quasi perfetta. Fino a quando è caduto a maggio, abbiamo mostrato che combinare le nostre ambizioni di vittoria di tappa e di maglia ciclamino si combinavano bene con quelle di Giulio in montagna. Ora, alla Vuelta, penso che possiamo fare lo stesso, ma mi piacerebbe molto vederlo arrivare fino a Madrid con un bel risultato".

Nella Corsa Rosa, in effetti, il danese, una sola apparizione alla Vuelta, datata 2022, con a referto 3 tappe e la vittoria della classifica a punti, ha raggiunto il suo obiettivo, tra vittorie parziali e maglia ciclamino, assistendo al contempo alla resa di Ciccone, che in parte si è rifatto nella successiva Classica di San Sebastian 2025, vinta così come la classifica a punti della Vuelta a Burgos 2025 e una tappa. Ancora prima della partenza di Torino, la Lidl-Trek si attiva sul mercato siglando ben tre rinnovi biennali: i beneficiari sono Otto Vergaerde, Julien Bernard ed Edward Theuns, tre gregari preziosi per i rispettivi capitani. Dei tre, solo Bernard sarà al via della Vuelta 2025, ricca quanto mai di salite: il terreno ideale di Ciccone, che come sempre partirà senza precludersi alcuna possibilità tra classifica generale e successi di tappa. Con la speranza che stavolta la Dea Bendata assista l'abruzzese, spesso molto sfortunato nei Grandi Giri.