Quando inizia la Vuelta 2025: date, favoriti e dove vederla in tv

Bologna, 20 agosto 2025 – Una Vuelta di Spagna tutta da seguire e con grandi risvolti italiani. Non solo la partenza dal vecchio stivale, prima tappa da Torino, poi la seconda da Alba a Limone Piemonte e la terza con partenza da San Maurizio Canavese, ma anche un lotto partecipanti che pone i colori azzurri tra i possibili protagonisti. Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Antonio Tiberi saranno le tre carte per la classifica generale, in un parterre che vede un solo favorito d’obbligo: Jonas Vingegaard. Si parte sabato 23 agosto. Vediamo tutte le coordinate per seguire la terza corsa a tappe dell’anno.

Le date e le tappe principali

Con 3.151 chilometri totali per la Vuelta 2025 che partirà il 23 agosto e arriverà a Madrid il 14 settembre con 21 tappe, di cui quattro di pianura, sei di media montagna, cinque di montagna e anche due cronometro (una a squadre e una individuale).

Non ci sono tappe terribili, ma tante salite sì. Già alla seconda si sale verso Limone Piemonte per una prima scrematura della generale, ma il vero possibile scossone sarà alla quinta tappa con la crono a squadre di Figueres. Poi, si inizia sul serio a salire, con la sesta tappa che arriverà in cima ad Andorra e la settima a Huesca la Magia.

Nella seconda settimana ancora rumba. Alla decima tappa l’arrivo in salita a Larra Belagua, mentre il tappone da classifica generale sarà alla tredicesima con Mozqueta, Cordal e Angliru in sequenza. Dura anche la quattordicesima frazione verso Lagos de Somiedo, dove i big dovranno farsi trovare pronti. Nell’ultima settimana una tappa cruciale sarà la diciassettesima con l’Alto de el Morredero, che anticipa la cronometro di Valladolid e il gran finale alla ventesima tappa con l’arrivo a Bola del Mundo a quota 2251. Lì si decreterà il vincitore della Vuelta.

I favoriti

Con l’assenza di Tadej Pogacar, che ha scelto di non tentare la doppietta Tour-Vuelta, i galloni di favoriti passano sulle spalle di Jonas Vingegaard, il capitano della Visma Lease a bike. Sarà lui l’uomo da battere e sorretto da una squadra forte, dove il primo gregario è Sepp Kuss, ex vincitore della Vuelta, con Wilco Keldermann altro uomo per le salite. La Uae, priva dello sloveno, punterà su Juan Ayuso, che ha fallito al Giro, e su Joao Almeida, mentre la Red Bull Bora, in assenza di Roglic, avrà come capitano Jai Hindley, ma in squadra ci sarà anche la mina vagante Giulio Pellizzari. Altri possibili protagonisti potranno essere Egan Bernal per la Ineos e Ben O’Connor per la Jayco, mentre la pattuglia azzurra sarà ben rappresentata anche da Giulio Ciccone e Antonio Tiberi, rispettivamente di Lidl Trek e Bahrain Victorious.

Dove vederla

La Vuelta di Spagna partirà sabato 23 agosto da Torino e terminerà a Madrid domenica 14 settembre. Non sarà prevista la diretta in chiaro sulla Rai che non ha acquistato i diritti della corsa, così resta a disposizione la piattaforma Discovery Plus dove sono visibili i canali Eurosport. Anche sull’app di Dazn sarà possibile vedere la Vuelta per chi è abbonato. Telecronaca affidata a Luca Gregorio e Riccardo Magrini, con contributi dalla corsa di Alberto Contador. Leggi anche - Vuelta 2025, forfait di Carapaz