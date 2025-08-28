Vuelta 2025, impresa di Vine ad Andorra: Traeen in maglia rossa. Ayuso in crisi

Pal. Andorra (Andorra), 28 agosto 2025 - La tappa 6 della Vuelta 2025, dopo la cronometro a squadre di ieri, segna un altro scossone alla classifica generale. Ad Andorra vince Jay Vine, al terzo sigillo nella corsa spagnola e questo raggiunto sulle strade per lui di casa, e cambia pure la maglia rossa, da oggi in possesso di Torstein Traeen, ed è una piccola grande favola. Non solo l'età non più verdissima del norvegese: nel 2023 il corridore della Bahrain Victorious, tra l'altro tramite un test antidoping, aveva scoperto un cancro ai testicoli, battuto grazie a una diagnosi precoce, lui che l'anno prima al Tour of the Alps 2022 aveva vinto la maglia di miglior scalatore correndo inconsapevolmente già con la malattia. Poi c'è la certezza chiamata UAE Team Emirates-XRG, al successo numero 75 in stagione, ma con un retrogusto amaro per l'inatteso naufragio di Juan Ayuso su una salita, quella finale, dalle pendenze non impossibili, con Giulio Pellizzari che diventa così la nuova maglia bianca: per lo spagnolo, tra l'altro in rottura da un po' con la squadra emiratina, la corsa di casa si conferma stregata, dopo la tanto discussa assenza di un anno fa. Venuta meno una delle due frecce di una squadra che nel testa a testa a distanza si dimostra molto meno solida della Visma-Lease a Bike nonostante le ultime due vittorie di tappa, il capitano in solitaria diventa Joao Almeida, che arriva insieme agli altri big, con Jonas Vingegaard e soprattutto Giulio Ciccone a mostrarsi tra i più attivi. Si continua a salire nella tappa 7, la Andorra la Vella.Andorra-Cerler.Huesca La Magia di 188 km: da scalare ci sono altri 4 GPM, due di seconda categoria e due di prima categoria, tra cui quello che conduce all'arrivo, per 4211 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 6 della Vuelta 2025

Dopo la cronosquadre di ieri, la corsa riparte dalla Olot-Pal. Andorra: 170,3 km con 4 GPM da scalare, di cui 2 di prima categoria, compreso quello che conduce all'arrivo, per ben 3475 metri di dislivello. Pronti, via e si sale verso la Collada de Sentigosa (11,4 km con una pendenza media del 4,1%): lo scollinamento premia Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), in fuga insieme a Pablo Castrillo (Movistar Team), Louis Vervaeke, Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Ramses Debruyne (Alpecin-Deceuninck), Archie Ryan, James Shaw (EF Education-EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Torstein Traeen (Bahrain Victorious) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team). Si torna a salire verso la Collada de Toses (24,3 km con una pendenza media del 3,5%), scollinato per primo da Vervaeke, che diventa la nuova maglia a pois virtuale. Si comincia a fare sul serio a partire dallo sprint del traguardo volante di Andorra la Vella, tagliato per primo da Fortunato. Comincia poi l'Alto de La Comella (4,2 km con una pendenza media dell'8%), che infiamma la corsa tra i fuggitivi e in gruppo, con lo scatto di Raul Garcia Pierna (Arkéa-B&B Hotel), mentre Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) deve cambiare bici per un guaio meccanico: lo scollinamento premia Vine, che prosegue nella sua azione in solitaria, guadagnando presto tanto sui suoi ex compagni di fuga, tra i quali il più in difficoltà appare Armirail. L'ultimo ostacolo da superare per l'australiano e per tutti gli altri è la salita finale di Pal. Andorra (9,6 km con una pendenza media del 6,3% e massima del 10%). Alle spalle di Vine manca l'accordo: il più attivo è Castrillo, che a scatti prova a liberarsi del resto della compagnia, guidata da Traeen, maglia rossa virtuale, con Fortunato a sua volta mai domo. A proposito di classifica generale, il primo colpo di scena arriva a 4 km dal traguardo, quando si stacca Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), uno dei favoriti per la vittoria finale della Vuelta 2025, che perde mestamente contatto su una salita tutt'atro che impossibile. Davanti prosegue la cavalcata di Vine, seguito dal solo Traeen, mentre in gruppo comincia a tirare la Lidl-Trek. A 1,5 km dalla fine, infatti, scatta Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che si porta dietro il solo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): al contempo vanno in difficoltà Mikel Landa (Soudal Quick-Step) e Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), con Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) a sua volta staccato dal duo che guida la classifica generale. Anzi no, perché al contempo della vittoria di Vine c'è il sigillo di Traeen come nuova maglia rossa: una bellissima favola per un corridore non più giovanissimo e con alle spalle diversi problemi fisici. All'appello ad Andorra mancano i big, con Ciccone e Vingegaard ripresi proprio da Almeida: tanto fumo ma poi alla fine i nomi più attesi arrivano insieme, con l'eccezione clamorosa di Ayuso, che oggi conferma le difficoltà di questo suo 2025 stregato.

Ordine d'arrivo tappa 6 Vuelta 2025

1) Jay Vine (UAD) in 4h12'36" 2) Torstein Traeen (TBV) +54" 3) Lorenzo Fortunato (XAT) +1'10" 4) Bruno Armirail (DAT) +1'15" 5) Pablo Castrillo (MOV) +1'52" 6) James Shaw (EFE) +2'05" 7) Louis Vervaeke (SOQ) +2'15" 8) Ramses Debruyne (ADC) +2'19" 9) Archie Ryan (EFE) +2'42" 10) Joao Almeida (UAD) +4'19"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Torstein Traeen (TBV) in 20h25'46" 2) Bruno Amirail (DAT) +31" 3) Lorenzo Fortunato (XAT) +1'01" 4) Louis Vervaeke (SOQ) +1'58" 5) Jonas Vingegaard (TVL) +2'33" 6) Joao Almeida (UAD) +2'41" 7) Giulio Ciccone (LTK) +2'42" 8) Matteo Jorgenson (TVL) +2'49" 9) Jai Hindley (RBH) +2'53" 10) Giulio Pellizzari (RBH) +2'53"

