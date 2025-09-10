Vuelta 2025, la gioia di Pellizzari: "Oggi è il giorno più bello della mia carriera"

Roma, 10 settembre 2025 - Una vittoria attesa a lungo dall'Italia dopo i tanti piazzamenti ottenuti finora: a sbloccare la situazione alla Vuelta 2025 è Giulio Pellizzari che, domando l'Alto de Morredero, in un colpo solo si prende la tappa 17, allunga su Matthew Riccitello in ottica lotta per la maglia bianca e, soprattutto, si regala il primo successo in carriera.

Le dichiarazioni di Pellizzari

A sorridere è l'intera Red Bull-Bora-Hansgrohe, l'unica squadra che oggi per la verità ha cercato di fare corsa dura su una montagna ventosa e devastata dagli incendi: arriva la vittoria di tappa, ma dall'altro lato Jai Hindley (oggi in versione di 'tappo' per favorire l'attacco del proprio compagno di squadra) non solo non riesce ad accorciare su uno straordinario Tom Pidcock, ma addirittura perde qualcosina dall'attuale detentore del terzo posto in classifica generale. La cronometro di domani di Valladolid in teoria sembrerebbe aiutare Hindley. E Pellizzari, oggi quinto in graduatoria proprio alle spalle dell'australiano? Il 'praticantato' del marchigiano verso un futuro da capitano passerà anche dai miglioramenti nelle corse contro il tempo e quanto accadrà domani emetterà un primo giudizio in tal senso, ma intanto c'è da registrare la prima vittoria in carriera di un corridore che sia al Giro d'Italia 2025 (alle dipendenze di Primoz Roglic prima di scatenare i cavalli dopo il ritiro dello sloveno) che oggi alla Vuelta 2025 sta curando la classifica generale pur indossando le mai comode vesti del gregario. Il futuro sorride a Pellizzari, che intanto si gode quanto raccolto oggi e sfiorato già al Giro d'Italia 2024, sul Monte Pana: quel giorno vinse in rimonta Tadej Pogacar, ma il classe 2003 rimediò dal suo idolo un paio di occhialini in regalo che a maggior ragione dopo oggi assumono il crisma della benedizione. "Questo è il momento più bello della mia carriera, anche se è chiaramente corta sinora. Oggi avevo la strana sensazione che potesse essere il mio giorno. Devo ringraziare i miei compagni e ovviamente Jai". La vittoria di tappa ma, appunto, anche altri obiettivi: il podio per Hindley e la maglia bianca per lo stesso Pellizzari, che dovrà guardarsi le spalle dall'indomito Riccitello. "Stavamo lottando per il podio, ma penso che non si finita. Abbiamo preso la salita finale a tutta per provare a mettere in difficoltà Pidcock, poi negli ultimi tre chilometri eravamo in due nel gruppetto e pensavo che se fossi partito nessuno mi sarebbe venuto dietro ed è andata così". Proprio Riccitello ha inizialmente messo in difficoltà il classe 2003, bravo come sempre a risalire del suo passo, aggiungendoci stavolta la vittoria come coronamento dei propri sforzi. "Riccitello ha provato più volte a staccarmi nel tratto più complicato e ho sofferto, ma quando la salita è stata meno dura era più adatta a me e ci ho provato". Poi gli auspici per domani, per quella cronometro che potrebbe in parte vanificare quanto raccolto finora. "Domani spero che sarà una buona cronometro. E' da Torino che ci penso: vedremo come andranno le cose".

