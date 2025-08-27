Oggi la cronosquadre alla Vuelta 2025: il percorso, l’altimetria, i favoriti e gli orari tv

Figueres (Spagna), 27 agosto 2025 – La volatona di Ben Turner a Voiron nella quarta tappa della Vuelta di Spagna, ma ora si torna a pensare alla generale con la crono a squadre di Figueres. In Francia, prezioso successo della Ineos con l’inglese che ha beffato, in un convulso finale, i belgi Philipsen e Planckaert, miglior italiano Nicolò Buratti decimo, mentre in classifica generale David Gaudu ha strappato la maglia rossa a Jonas Vingegaard, non per un ritardo ma per una questione di piazzamenti (i due sono ancora a pari merito), con Ciccone terzo a 8” davanti a Bernal staccato di 14”. E ora arriva la cronometro a squadre in Catalogna a Figueres, cittadina che i corridori raggiungeranno via Barcellona dopo un charter da Lione. Ci sarà la prima scrematura in graduatoria.

Percorso

Si inizia a fare sul serio alla Vuelta. La corsa a tappe spagnola torna in patria, dopo la partenza dall’Italia e l’arrivo nella quarta tappa a Voiron in Francia, con una crono a squadre che può produrre una prima sensibile spaccatura in classifica. Le formazioni con i migliori cronoman e passisti potranno fare la differenza sui 24 chilometri con arrivo e partenza da Figueres, cittadina della Catalogna e non lontano da Andorra dove si arriverà nella sesta tappa in programma giovedì. Ci si appresta ad affrontare i Pirenei, ma questa cronometro pianeggiante favorirà gli specialisti, tutta in pianura con partenza da Figueres, poi passaggi da Cabanes, Peralada e Vilanova la Muga prima di rientrare di nuovo a Figueres. Non c’è un metro di salita. Ci sarà da spingere forte e ci sarà da trovare i giusti automatismi di squadra. Vietato sbagliare.

Favorite

Le due favorite sono ovviamente le squadre più forti del World Tour. Da un lato la UAE con Almeida, Ayuso, Bjerg, Oliveira, tutti corridori molto forti contro il tempo, dall’altro la Visma con Vingegaard, Campenaerts, Jorgenson, Kuss e Tulett tra coloro che dovranno trainare i compagni. Attenzione anche alla Bora con Sobrero, ma soprattutto alla Groupama con due passistoni come Cavagna e Kung. Dovranno difendersi gli italiani. Più chance per Ciccone nella Trek, mentre si rischia di essere una crono difficile per la Bahrain di Tiberi.

Dove vederla in tv

La quinta tappa della Vuelta di Spagna si disputa mercoledì 27 agosto con partenza della prima squadra alle 16.37 e partenza dell’ultima alle 18.30, con un tempo di percorrenza stimato in circa 25 minuti. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery, tramite la piattaforma Discovery Plus, e su Eurosport 1, canale visibile sull’app di Dazn per chi è abbonato. Telecronaca di Gregorio-Magrini.

