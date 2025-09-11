Vuelta 2025, oggi tappa 18 a cronometro: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Valladolid, 10 settembre 2025 – L’Italia del ciclismo ha un talento a cui aggrapparsi. Di nome fa Giulio, di cognome fa Pellizzari. Il giovane scalatore della Bora, in maglia bianca, ha vinto sull’Alto de Morredero in solitudine la diciassettesima tappa della Vuelta di Spagna 2025, staccando tutti i più quotati rivali di classifica, arrivati a 16” di ritardo e tutti sconfitti dall’azione portata a 4 chilometri dal traguardo. Ottima la tattica della Bora che ha deciso di attaccare a ripetizione con Pellizzari e Hindley e al terzo allungo c’è stato il divario decisivo. Una vittoria di tappa che dà lustro a tutto il ciclismo italiano e alla giovane carriera di Giulio, al suo primo successo in carriera. E anche la classifica sorride perché l’alfiere della Bora è quinto a meno di un minuto dal compagno Hindley e a 1’23” dalla terza piazza occupata da Pidcock: c’è speranza anche per il podio. Per la maglia rossa, invece, controllo totale tra Vingegaard e Almeida che hanno dato l’impressione di voler risparmiare energie per la crono. Quello che conta è che su una delle salite più dure della Vuelta il nostro Pellizzari ha dimostrato di avere la gamba migliore rispetto ai big presenti in corsa. Dopo tanti anni, forse, si può tornare in futuro a sperare nella vittoria di un grande giro. Intanto, giovedì la cronometro che può essere spartiacque della corsa. Vediamola nel dettaglio.

Quando si dice cronometro per specialisti. La diciottesima tappa della Vuelta di Spagna 2025 potrebbe essere decisiva nell’economia della lotta alla maglia rossa. Sono 27 chilometri totalmente piatti da Valladolid a Valladolid e con un solo piccolo strappetto al decimo chilometro ad alterare una altimetria sostanzialmente piatta. Gli specialisti sono oltremodo favoriti sugli scalatori e appare la grande chance per Joao Almeida di provare a scalfire la leadership di Jonas Vingegaard. Non ci sono asperità, ma bisognerà prestare attenzione a qualche curva a novanta gradi nei primi chilometri in uscita da Valladolid, poi fase centrale di lunghi rettilinei per poi ritornare verso l’arrivo senza curve particolarmente pericolose. Ci sarà da pedalare forte.

Dicevamo di una crono per specialisti. E’ la tappa cerchiata in calendario da Pippo Ganna, che dovrà vedersela contro Kung, Bjerg, Hoole, Oliveira, Sheffield, Armirali e Cavagna. Nella generale, Almeida è il più specialista di tutti e proverà a recuperare terreno su Vingegaard. Nella lotta al podio triello tra Pidcock, Hindley e Pellizzari.

La diciottesima tappa della Vuelta di Spagna si disputa giovedì 11 settembre con partenza del primo corridore alle 14.12 e partenza della maglia rossa alle 17.01, con un tempo di percorrenza stimato in circa 30 minuti. Diretta a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.