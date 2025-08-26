Vuelta 2025, tappa 4: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Ceres, 26 agosto 2025 – Probabile sfida tra velocisti nella tappa di oggi alla Vuelta di Spagna 2025. Ma difficilmente a Susa rivedremo quello a cui abbiamo assistito ieri. Avete presente una staccata da Moto gp? Ecco, così David Gaudu ha vinto la terza tappa a Ceres, su un arrivo in leggera salita dove il francese ha infilato all’ultima curva sia Jonas Vingegaard che Mads Pedersen. Una mossa alla Marc Marquez per il successo dello scattista francese che ha dunque dato alla Groupama un importante trionfo. Ancora bene Giulio Ciccone, quarto e al servizio di Pedersen nell’ultimo chilometro, ma in maglia rossa è rimasto Jonas Vingegaard che ora è a pari merito con Gaudu e con 8” su Ciccone. Il danese ripartirà in rosso da Susa, ma l’attenzione è già proiettata alla quinta frazione dopodomani, ovvero la cronometro a squadre a Figueres che potrebbe impartire i primi importanti distacchi.

Il percorso della quarta tappa

Tappa lunga, di 206 chilometri, e divisa a metà da Susa a Voiron per lo sbarco in terra francese della Vuelta. Percorso di media montagna con una prima metà particolarmente impegnativa, caratterizzata dalle salite di Montgenèvre e Lautaret, ma nel finale spiana e un arrivo in volata non è da escludere. Primi 80 chilometri abbastanza duri con il Monginevro (8.3 chilometri al 6.1%) e poi il Lautaret (13.8 chilometri al 4.3%). Arrivati a quota 2069 metri, parte una lunga discesa di circa 50 chilometri per arrivare a Grenoble, dove è presente un piccolo strappo che anticipa lo sprint intermedio di Noyarey. Finale di pianura e poi in leggerissima salita fino all’arrivo di Voiron.

Favoriti

Nonostante due salite importanti nella prima parte di tappa, il Lautaret è troppo lontano dal traguardo per avere la certezza di una fuga, le squadre dei velocisti dovrebbero aver modo di recuperare eventuali fuggitivi e propiziare un arrivo in volata. Primo protagonista ovviamente Jasper Philipsen, già vincitore a Novara, poi Ethan Vernon, Orluis Aular, Mads Pedersen ed Elia Viviani, ma attenzione anche agli spagnoli Ivan Garcia Cortina e David Gonzalez.

Dove vederla in tv

La quarta tappa della Vuelta di Spagna si disputa martedì 26 agosto con orario di partenza alle 11.45 e questi passaggi principali: Gpm del Monginevro tra le 12.35 e le 12.41, Gpm del Lautaret tra le 13.30 e le 13.41, sprint intermedio a Noyarey tra le 15.46 e le 16.11 e arrivo previsto a Voiron tra le 16.31 e le 17.01. La Vuelta di Spagna è una esclusiva di Discovery, visibile sulla piattaforma Discovery Plus ma anche su Dazn, che ha a disposizione i canali Eurosport non più visibili su Sky. Commento di Gregorio, Magrini e Moser.