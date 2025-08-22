Vuelta 2025: le tappe con tutte le altimetrie. Il percorso da Torino a Madrid

Bologna, 22 agosto 2025 – Si chiude il trittico dei grandi giri con la Vuelta di Spagna. Come da tradizione negli ultimi anni, la fine del mese di agosto significa Vuelta, terra iberica, salite dure, tanti scalatori a caccia della maglia rossa. Stavolta, però, si partirà dall’Italia con la grande partenza da Torino e già prime tappe interessanti tra Limone Piemonte e Ceres. Saranno oltre 3mila chilometri totali con 4 tappe per velocisti, 6 di media montagna, 5 di alta montagna, una crono individuale e una a squadre. Ce n’è per tutti i gusti e gli appassionati potranno vedere alcuni dei migliori interpreti delle corse a tappe, partendo dall’ovvio favorito Jonas Vingegaard, passando per Egan Bernal, Juan Ayuso, Joao Almeida, Ben O’Connor, il promettente spagnolo Pablo Castrillo, per concludere con la nutrita pattuglia italiana capitanata da Giulio Ciccone, Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari. Sarà, dunque, una Vuelta tutta da seguire perché, a differenza del Tour, ci saranno degli italiani in corsa per il podio. Tappa 1 – Torino-Novara (186 chilometri) La prima tappa dall’Italia dovrebbe premiare i velocisti. Solo una salita a inizio percorso di terza categoria a La Serra, poi finale in pianura verso Novara. Difficile evitare una volata.

Tappa 2 – Alba-Limone Piemonte 159 chilometri Primo arrivo in salita alla Vuelta già nella seconda tappa. A Limone Piemonte scrematura della generale sui 9.8 chilometri che portano ai 1383 metri dell’arrivo con pendenze medie del 5.1%.

Tappa 3 – San Maurizio Canavese-Ceres 134 chilometri Tappa a cui prestare attenzione. A metà percorso la salita di seconda categoria a Issiglio, poi continui sali e scendi tra San Colombano e Corio, mentre il finale sarà in salita di quarta categoria a Ceres. Tappa da fughe.

Tappa 4 – Susa-Vairon 206 chilometri Si entra in territorio francese dal confine italiano. L’inizio è duro con Monginevro e Lautaret, ma l’ultima salita è a 130 chilometri dal traguardo. Finale in discesa e in pianura ma verso Voron la strada sale leggermente. Tappa da finisseur?

Tappa 5 – Figueres-Figueres (crono a squadre) 24 chilometri Cronometro a squadre per specialisti, totalmente piatta e mediamente lunga dove i team con veri passisti potranno fare la differenza. Gli scalatori dovranno difendersi.

Tappa 6 – Olot-Andorra 170 chilometri Primo vero tappone di montagna della Vuelta. In avvio di gara si scala il Collada de Toses a 1790 metri, poi nel finale Alto de la Comella e soprattutto la scalata conclusiva verso Andorra di 9.6 chilometri al 6.3% di pendenza media.

Tappa 7 – Andorra-Huesca la Magia 188 chilometri Altra tappa importante per la lotta alla generale. Ci sono quattro salite totali, di cui due prima categoria e due di seconda. Il finale si inerpica prima sul Coll de L’Espina e poi verso il traguardo di Huesca per 12 chilometri di lunghezza al 5.8% di pendenza media.

Tappa 8 – Monzon-Zaragoza 163 chilometri Dopo la prima tappa, torna una una chance per i velocisti in una fraione senza Gpm e adattissima a uno sprint di gruppo sul traguardo di Zaragoza.

Tappa 9 – Alfaro-Estacion de Valdezcaray 195 chilometri Si chiude la prima settimana con una frazione da interpretare bene come gestione dello sforzo. Sono 182 chilometri tra sali e scendi senza Gpm, poi arrivo in salita a quota 1523 con 13 chilometri al 5% di pendenza media.

Tappa 10 – Sendaviva-El Ferral Larra Belagua 175 chilometri Prima parte di tappa abbastanza facile con il solo Gpm di terza categoria all’Alto de las Coronas, poi salita finale di 9.4 chilometri al 6.3% di media fino a quota 1590 metri sul livello del mare. Alla Vuelta si sale spesso.

Tappa 11 – Bilbao-Bilbao 157 chilometri Classica tappa nei Paesi Baschi che assomiglia molto a una classica del nord. Sono sette strappi totali, poi nel finale Alto del Vivero da ripetere due volte poi ultimo strappo all’Alto de Pike a 8 dal traguardo. Arrivo in leggera salita.

Tappa 12 – Laredo-Los Corrales de Buelna Non c’è arrivo in salita nella dodicesima tappa, ma la salita di prima categoria di Collada de Brenes potrebbe accendere la miccia della corsa a 22 chilometri dal traguardo.

Tappa 13 – Cabezon de la Sal-Angliru 202 chilometri 141 chilometri sostanzialmente facili, poi si staglia il terribile finale. Si parte con l’Alto La Mozqueta, poi Alto del Cordal e infine arrivo in cima all’Angliru per 12.4 chilometri al 9.7% di pendenza media. Un tappone.

Tappa 14 – Aviles-La Farrapona Lagos Somiedo 135 chilometri Altra frazione di montagna, come solito alla Vuelta ci sono tante salite, con un finale tutto da gustare con il Puerto San Llaurienzu e poi arrivo a quota 1708 a Lago Samiedo per 16.9 chilometri di salita al 5.9%.

Tappa 15 – Vegadeo-Monforte de Lemos 167 chilometri Frazione probabilmente da fughe. Ci sono due Gpm in avvio, Puerto a Garganta e Alto de Barbeitos, poi fase centrale vallonata e finale in leggera discesa verso Monforte.

Tappa 16 – Poio-Castro de Herville 167 chilometri Altra tappa da classiche con una serie di salite nel finale non troppo lunghe ma con pendenze da non sottovalutare. A 60 dal traguardo l’Alto de Groba, poi al chilometro 144 Alto de Prado e infine strappo finale di 8 chilometri verso Castro de Herville.

Tappa 17 – Barco de Valdeorras-Alt de le Morredero 143 chilometri Ennesimo arrivo in salita alla Vuelta 2025 con l'Alto de Morrodero a quota 1750 metri. Si tratta di un Gpm finale di 8.8 chilometri con pendenze medie importanti del 9.7%. Sarà tappa da uomini di classifica.

Tappa 18 – Valladolid-Valladolid 27 chilometri Prima e unica cronometro individuale della Vuelta e sarà per specialisti. Tutta pianura, ci sarà da pedalare forte e con rapporti idonei all’alta velocità. Potrebbero esserci distacchi importanti e gli scalatori puri soffriranno.

Tappa 19 – Rueda-Guijuelo 161 chilometri La quiete prima della tempesta. Tappa di ‘riposo’ con zero Gpm ma il finale potrebbe essere per finisseur in leggera salira e sparigliare un eventuale arrivo in volata.

Tappa 20 – Robledo-Bola del Mundo Probabilmente la tappa regina della Vuelta 2025. Cinque salite totali, le prime sono abbastanza facili di terza e seconda categoria, poi la corsa si accende con Puerto de Navacerrada e con l’arrivo in quota a 2251 metri a Bola del Mundo per 12.3 chilometri e pendenze medie del 8.6%. In cima verrà decretato il vincitore della Vuelta.

Tappa 21 – Alalpardo-Madrid 111 chilometri Classica passerella finale nella capitale spagnola. Tutta pianura e poi circuito finale da ripetere dieci volte e presumibilmente per un arrivo in volata. A seguire premiazioni finali.

