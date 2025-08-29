Vuelta 2025: percorso, altimetria, favoriti e orari tv della tappa 8

Huesca La Magia, 29 agosto 2025 – Dopo il riscatto di Juan Ayuso nella settima tappa della Vuelta arriva una frazione per velocisti che non dovrebbe dare scossoni alla classifica generale. Nella settima tappa, dopo la crisi nella sesta verso Andorra, lo spagnolo è uscito di classifica, è arrivata la vittoria in fuga a Huesca La Magia, un arrivo in salita insidioso ma non eccessivamente duro. Infatti, i big hanno concesso alla fuga di arrivare e la Uae ha piazzato la tripletta, confermandosi dominante. Ottimo secondo l’azzurro Marco Frigo, giunto a 1’15” da Ayuso, confermando la sua crescita. Tra i pretendenti alla maglia rossa, il leader Traeen ha tenuto duro e non ci sono stati distacchi tra i big, a parte Landa, che è giunto a un minuto dal gruppo dei migliori, Fortunato, a quasi due minuti, e soprattutto Antonio Tiberi, arrivato al traguardo con quasi 15 minuti di ritardo. In classifica comanda sempre Traeen che ha 2’33” su Vingegaard, 2’41” su Almeida e 2’42” su Ciccone, mente anche Pellizzari è in lizza con la ottava piazza a 2’53”. Sabato si torna in pianura per una volata a Zaragoza.

Percorso

Torna una tappa adatta ai velocisti sul finire di prima settimana di Vuelta di Spagna 2025. La Monzon Templario-Zaragoza di 163 chilometri di fatto non prevede Gpm. Si parte dall’Aragona, in un luogo affascinante relativo ai Templari, con una prima fase mossa fatta di sali e scendi tra le località di Barbastro, Lascellas, Huesca e Almudevar. Qui, la strada si fa ancora più semplice e in leggera di discesa fino ad arrivare al chilometro 121 per lo sprint intermedio di Penaflor. Successivamente, sempre strada in leggera discesa per entrare nel circuito finale di Zaragoza con primo passaggio sulla linea del traguardo al chilometro 140. Attenzione agli ultimi metri verso l’arrivo in leggerissima salita. Sarà sprint di gruppo.

Favoriti

Si direbbe tappa per velocisti dopo diverse fughe giunte al traguardo. Non ci sono salite e il finale di discesa e pianura verso Zaragoza darà modo alle squadre degli sprinter di propiziare un arrivo in volata. Favoriti d’obbligo Jesper Philipsen e Mads Pedersen, mentre outsider sono Aular, Garcia Cortina, Viviani e Coquard.

Orari tv

L’ottava tappa della Vuelta si disputa sabato 30 agosto con orario di partenza alle 13.40 e una media oraria stimata tra i 43 e i 47 km/h. L’arrivo a Zaragoza è previsto tra le 17.20 e le 17.40. Diretta esclusiva su Discovery, tramite la piattaforma Discovery Plus dove è visibile Eurosport 1. Live streaming anche su Dazn per chi è abbonato. Telecronaca di Gregorio-Magrini.

