Vuelta 2025, polemica tra Ayuso e Almeida, che litiga anche con Pidcock

Roma, 1 settembre 2025 – Il primo giorno di riposo della Vuelta 2025 è a dir poco rovente in casa UAE Team Emirates-XRG. La prima parte della corsa spagnola, a livello di tappe vinte, ha visto la formazione emiratina mettere in cantiere 3 vittorie, compresa quella cronometro a squadre che, in teoria, dovrebbe far pensare a una formazione coesa e affiatata. Invece non è così, perché tra Joao Almeida e Juan Ayuso volano i proverbiali stracci e non è neanche la prima volta che succede.

La polemica tra Almeida e Ayuso

I primi attriti risalgono al Tour de France 2024, quando entrambi erano al servizio di Tadej Pogacar. Al servizio per modo di dire, perché anche in quel caso Ayuso non brillò esattamente per altruismo e dedizione alla causa, un copione che si sta ripetendo in questa Vuelta 2025. L'istantanea uscita dalla classifica generale e la successiva vittoria di tappa a Cerler a chiusura di una fuga sembravano far presagire un Ayuso poi al servizio di Almeida nei giorni seguenti, ma ciò non è stato, perché a Valdezcaray è accaduto l'esatto opposto. In una tappa in teoria riservata ai fuggitivi e dalla salita finale, eccetto i primi chilometri, non esattamente insormontabile, Jonas Vingegaard parte e va a vincere, e alle sue spalle c'è il caos. Almeida ne ha innanzitutto per la sua UAE Team Emirates-XRG, concetto ribadito oggi ai microfoni di Marca, con l'aggiunta di un pizzico di diplomazia rispetto a ieri. "I miei compagni mi hanno aiutato molto per tutto il giorno. Forse non eravamo al top, forse non sarebbe cambiato nulla. Ma non lo sapremo mai, questo è il ciclismo. Se è mancato qualcuno? E' un qualcosa di cui non voglio parlare, ormai è il passato. Adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime tappe". Il riferimento è chiaramente ad Ayuso, che dal canto suo non ha lesinato la replica, affidata sempre alle colonne di Marca. "Ero piuttosto stanco e non potevo aiutare molto la squadra. Non sono in lotta per la classifica generale, quindi non ha senso spingere solo per il gusto di farlo. Non avrei potuto essere lì. Spingere per altri cinque minuti non aveva senso". Lo spagnolo avrà convinto Almeida? Chissà. Intanto il mai domo portoghese, in gara, aveva avuto modo di accendere una bella polemica anche con Tom Pidcock, compagno di inseguimento (vano) al futuro vincitore: lo stesso britannico aveva avuto modo di riportare quanto successo in corsa con Almeida. "Pensavo fosse la ruota perfetta da seguire e pensavo saremmo riusciti a recuperare: mi urlava contro, dicendomi che non ho gli attributi (usa un'espressione più colorita, ndr) e lo ha fatto specialmente quando siamo arrivati a un tratto più pianeggiante. Poi quando è partito, nell'ultimo chilometro, è stato impressionante e sono riuscito a superarlo solo al traguardo". Il resto è ciò che tutti sanno: i due hanno perso 24" da Vingegaard. Forse poco o forse tanto a seconda dei punti di vista.

