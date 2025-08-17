Vuelta 2025, Quintana e Garivia non ci saranno

Roma, 17 agosto 2025 - Al via della Vuelta 2025, in programma dal 23 agosto al 14 settembre, manca sempre meno e intanto la startlist, tra ingressi e uscite, cambia volto: nell'ultimo ambito rientrano i forfait di Nairo Quintana e Fernando Gaviria.

Le ragioni dell'assenza di Quintana e Gaviria dalla Vuelta 2025

Per la Movistar Team si tratta di altre due defezioni importanti, dopo aver già dovuto rinunciare ad Enric Mas a causa dei postumi della caduta costata il Tour de France 2025, con successivo insorgere di una tromboflebite alla gamba sinistra. La corsa spagnola perde così il vincitore dell'edizione 2016 e un velocista con a referto una sola partecipazione, datata 2019. In effetti, percorso alla mano, di spazio per gli sprinter ce ne sarà poco nella Vuelta 2025, ma le motivazioni di casa Movistar Team, spiegate dal patron Eusebio Unzué ai microfoni di Radio Rcn, sono ben altre. Si parla dal forfait di Quintana, a sua volta figlio della caduta occorsa alla recente Vuelta a Burgos 2025. "Nairo era tra i corridori in dubbio, ma lo abbiamo escluso dalla Vuelta, perché ha bisogno di tempo per riprendersi". Dunque, una scelta forzata quella della Movistar Team di rinunciare a un corridore che sarebbe andato a caccia di vittorie di tappe, senza curare la classifica generale, mentre quella di Gaviria è stata ben più ponderata. "Fernando non ci sarà perché praticamente avranno luogo solo tre o quattro arrivi in volata", queste le parole di Unzué, che allunga così il digiuno di Gaviria nei Grandi Giri, con l'ultimo successo risalente al 2019: in generale, lo sprinter colombiano non vince da 18 mesi.

Declercq contro Mohoric

Nessuno dei due dovrebbe essere al via di Venaria Reale sabato prossimo, ma intanto volano stracci tra Tim Declercq e Matej Mohoric, con il primo, prossimo al ritiro a fine stagione, ad attaccare il secondo tramite i microfoni di Het Nieuwsblad sul tema sicurezza. "Non oso più correre i rischi che correvo prima, Il pericolo mi pesa molto e con la paura non si può correre. Non voglio esagerare, ma come ciclista esperto sono semplicemente molto consapevole di quanto sia pericoloso tutto questo. Diventando padre di due bambini, la vedi anche in modo diverso. Mentre in molti corridori vedo l'opposto. In questo momento posso permettermi di fare un nome. Mohoric è un corridore che, come tutti, cerca di correre nel modo più economico possibile. Tutto il mio rispetto per questo, ma lo fa frenando il più tardi possibile nelle curve, il che lo porta a tagliare la strada agli altri. E questo genera cadute. Non la sua, ma dei corridori dietro di lui". Si conclude così con un aneddoto recentissimo. "Dopo l'ultima tappa del Tour de France mi ha detto che aveva dato tutto sulla discesa di Montmartre, senza pensare alle conseguenze. Tutto bene, ma cosa succede se cadi e trascini con te altri corridori?".