Vuelta 2025 a Torino, oggi tappa 1: percorso, altimetria, orari tv e favoriti

Torino, 22 agosto 2025 – Se vi è mancato il ciclismo da grandi giri non c’è problema, parte la Vuelta di Spagna 2025 e stavolta con tre italiani possibili protagonisti sulle montagne. Al Tour de France è stato il velocista Jonathan Milan a salvare la spedizione, ma in salita è stata notte fonda e senza big al via, mentre in Spagna il terzetto composto da Ciccone, Tiberi e Pellizzari parte con grandi ambizioni. Due di questi, probabilmente, anche per il podio. I motivi per seguire la corsa, oltre i semplici appassionati, ci sono tutti e allora via alla terza grande corsa a tappe della stagione, senza Tadej Pogacar ma con Jonas Vingegaard, e con partenza dall’Italia con la prima tappa da Torino a Novara. Vecchio stivale ancora protagonista. Vediamo nel dettaglio percorso, favoriti e orari tv.

Percorso

186 chilometri per la prima frazione della Vuelta 2025 con partenza da Torino e arrivo a Novara. Sarà un via soft, in una tappa adatta ai velocisti e con un solo Gpm di terza categoria a inizio percorso. Dopo la partenza, si transiterà da Chivasso, poi salita di La Serra al chilometro 69 e successivo transito da Biella, che anticipa Borgomero e Arona, dove mancheranno circa quaranta chilometri all’arrivo. Il finale non presenta salite, anzi si viaggia in leggera discesa verso Novara per un presumibile arrivo in volata. Difficile possa esserci spazio per una fuga.

Favoriti

Dovrebbe essere una tappa da volata di gruppo, quindi i favoriti sono, in teoria, i velocisti. Qui, la truppa italiana presenta una valida carta con Elia Viviani, che dovrà fronteggiare principalmente Jasper Philipsen e Mads Pedersen, due pezzi da novanta, ma occhio anche agli outsider Mihkels, Aniolkowski, Marit e Van Uden. Attenzione anche a Pippo Ganna, che potrebbe tentare un acuto, mentre in ottica fuga citiamo Kung e Sobrero.

Dove vederla

La prima tappa della Vuelta di Spagna 2025 si disputerà sabato 23 agosto con partenza da Torino a Venaria Reale alle 13.22 e questi passaggi principali: Gpm La Serra attorno alle 15, Borgomero tra le 16.10 e le 16.26, Arona tra le 16.24 e le 16.41, arrivo previsto a Novara tra le 17.20 e le 17.42. La corsa sarà una esclusiva Discovery e visibile sulla piattaforma Discovery Plus, dove sono inseriti i canali Eurosport non più attivi su Sky, e sull’App di Dazn con telecronaca di Gregorio-Magrini. La Rai non ha acquisito i diritti della Vuelta che dunque non sarà trasmessa in chiaro. Domenica, invece, primo arrivo in salita a Limone Piemonte dove potrebbe esserci una scrematura iniziale della classifica Leggi anche - Vuelta di Spagna 2025, dove vederla e la startlist completa