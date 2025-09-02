Vine fa il bis, Vingegaard in rosso. Decima tappa della Vuelta ricca di scossoni. Ordine d'arrivo e classifica

El Ferial Larra Belagua (Spagna), 2 settembre 2025 – La tappa 10 della Vuelta 2025 premia ancora Jay Vine, che firma la sua doppietta personale con un'altra fuga buona, riportando così un po' di serenità in casa UAE Team Emirates-XRG dopo la tempesta Juan Ayuso, fresco di annuncio di divorzio a fine anno. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, stavolta lo spagnolo, seppur per poco, lavora per Joao Almeida, che arriva insieme agli altri big della classifica generale: all'appello manca però Torstein Traeen, che cede la maglia rossa a Jonas Vingegaard, che stavolta verosimilmente proverà a tenerla fino a Madrid. Capitolo italiani: nel gruppo dei migliori ci sono anche Giulio Pellizzari, al servizio di Jai Hindley, e un caparbio Giulio Ciccone, che risale la china dopo aver inizialmente sofferto il cambio di ritmo impresso dalla UAE Team Emirates-XRG e rivelatosi poi vano. La tappa 11, la Bilbao-Bilbao di 157,4 km, propone ben 7 GPM da scalare, per 3185 metri di dislivello nel contesto di un circuito quasi simile a quello di una Classica, ma con l'insidia dello stesso GPM di seconda categoria da ripetere due volte.

La cronaca della tappa 10 della Vuelta 2025

Dopo il primo giorno di riposo, la corsa riparte dalla la Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua: 175,3 km mossi ma con 2 GPM da scalare, compreso quello di prima categoria che porta all'arrivo, per 3082 metri di dislivello. Pronti, via e scattano Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) e Dries De Pooter (Intermarché-Wanty), ma senza fortuna. La situazione è così caotica che per un istante, tra scatti e controscatti, la maglia rossa Torstein Traeen (Bahrain Victorious) aveva perso momentaneamente contatto. Il percorso mosso, con salite come quella dell'Alto de Lerga (3,9 km con una pendenza media del 4,6%) complicate ma non segnate come GPM, non aiuta gli aspiranti fuggitivi: tra essi ci sono Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), Javier Romo (Movistar Team) e Jardi Christiaan Van Der Lee (EF Education-EasyPost), a loro volta destinati a essere presto riassorbiti. Intanto ci sono problemi meccanici per Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), mentre Raul Garcia Pierna (Arkéa-B&B Hotels) è costretto al ritiro. Scattano poi Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Harold Tejada (XDS Astana Team) e Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ), con quest'ultimo che cade rovinosamente durante il rifornimento prima che si arrendano anche gli altri due. Si fa vedere poi lo stesso Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) con una fiammata breve ma intensa. Si forma poi finalmente il drappello degli attaccanti, che vede figurare Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Xabier Mikel Azparren, David Gonzalez (Q36.5 Pro Cycling Team), Fausto Masnada, Harold Tejada, Nicola Conci (XDS Astana Team), Julien Bernard (Lidl-Trek), Orluis Aular, Pablo Castrillo, Javier Romo (Movistar Team), Jay Vine, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG), Matteo Sobrero, Ben Zwiehoff (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Louis Vervaeke, Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), Bruno Armirail, Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Abel Balderstone, Joel Nicolau, Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Pierre Thierry (Arkéa-B&B Hotels), Gijs Leemreize, Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL), Lars Craps, Alec Segaert (Lotto), Pier-André Côté (Israel-Premier Tech), Sean Quinn e Archie Ryan (EF Education-EasyPost). Sull'Alto de las Coronas (8,3 km con una pendenza media del 4,4%) scatta Romo, che scollina per primo, con Vine al suo inseguimento, che va a buon fine: ai due si accodano Bernard, che passa per primo al traguardo volante di Isaba, Aular, Romo, Ryan, Azparren, Conci, Segaert, Vermaerke e Balderstone. Su un tratto di falsopiano, Segaert sorprende i compagni di fuga: il tutto, ai piedi della salita finale di El Ferial Larra Belagua (9,4 km con una pendenza media del 6,3% e massima dell'8%). Le prime vittime delle pendenze più dure sono appunto Segaert e Conci, mentre al comando vola Castrillo. Intanto in gruppo si intensifica il forcing della UAE Team Emirates-XRG, con Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) a lavorare per Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) dopo le polemiche dei giorni scorsi: a farne le spese è Traeen, che si stacca. Intanto davanti Vine raggiunge Castrillo, che perde presto contatto. A 4,8 km dal traguardo Almeida prova la prima rasoiata, seguito a ruota da Vingegaard, con Jorgenson che si mette subito davanti a dettare il ritmo: con loro ci sono anche Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), con Jai Hindley e Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a resistere a fatica. A proposito di resistenza, un coraggioso Giulio Ciccone (Lidl-Trek) lentamente prova a rientrare sul drappello dei grandi della classifica generale. Intanto davanti nessuno riprende più Vine, che vince la sua seconda tappa in questa Vuelta 2025: complice il finale in falsopiano, i big arrivano in uno sprint che certifica la nuova maglia rossa, che è (di nuovo) Vingegaard.

Ordine d'arrivo tappa 10 Vuelta 2025

1) Jay Vine (UAD) in 3h56'24" 2) Pablo Castrillo (MOV) +35" 3) Javier Romo (MOV) +1'04" 4) Archie Ryan (EFE) +1'05" 5) Tom Pidcock (Q36) +1'05" 6) Giulio Ciccone (LTK) +1'05" 7) Jai Hindley (RBH) +1'05" 8) Matteo Jorgenson (TVL) +1'05" 9) Junior Lecerf (SOQ) +1'05" 10) Joao Almeida (UAD) +1'05"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 37h33'52" 2) Torstein Traeen (TBV) +26" 3) Joao Almeida (UAD) +38" 4) Tom Pidcock (Q36) +58" 5) Felix Gall (DAT) +2'03" 6) Giulio Ciccone (LTK) +2'05" 7) Matteo Jorgenson (TVL) +2'12" 8) Jai Hindley (RBH) +2'16" 9) Giulio Pellizzari (RBH) +2'16" 10) Matthew Riccitello (IPT) +2'43"

