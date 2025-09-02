Vuelta 2025, tappa 11: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Larra Belagua, 2 settembre 2025 – Ancora un acuto della Uae, oltre 70 vittorie in stagione, ancora un acuto di Jay Vine, alla quarta vittoria totale alla Vuelta e alla seconda in questa edizione. La squadra emiratina fa poker e l’australiano ha vinto in solitaria la tappa a Larra Belagua, sconfiggendo il coriaceo Pablo Castrillo di 35” e consolidando la sua vetta pure nella classifica degli scalatori. Il gruppo dei big è arrivato a 1’05”, presenti anche Ciccone, che si era staccato ed è rientrato, e Pellizzari, che dunque restano in lizza nella generale. Qualcuno ha pagato, come la maglia rossa Traeen (ritardo di 2’08”), ma anche Gall (a 1’31”) e Bernal (a 1’42”). In classifica generale, la maglia rossa è tornata sulle spalle di Jonas Vingegaard che ora ha 26” su Traeen, 38” su Almeida e 58” su Pidcock, mentre oltre i due minuti ci sono Gall (2’03”) e Ciccone (2’05”), con Pellizzari nono a 2’16”. Tutto ancora aperto, anche se la lotta per la vittoria sembra racchiusa a Vingegaard e Almeida, con tutti gli altri a giocarsi il podio. Mercoledì tappa a Bilbao da non sottovalutare.

Percorso

Classica tappa in territorio basco l’undicesima della Vuelta. Si parte e si arriva a Bilbao dopo 157 chilometri e un percorso mosso e nervoso che ricalca una corsa di un giorno. Si parte e subito si sale sull’Alto de Laukiz al chilometro 13, strappetto abbastanza corto, poi Alto de Sollube al chilometro 26 che anticipa una fase più facile tra discesa e pianura. Si torna a salire verso il chilometro 60 con lo strappo di terza categoria a Balcon de Bizkaia, poi a seguire l’Alto de Morga al chilometro 86. Da qui si staglia il finale più duro e mosso. L’Alto del Vivero verrà affrontato due volte e si tratta di una salita di seconda categoria di 4.2 chilometri all’8.3% e bisognerà prestare molta attenzione anche per gli uomini di classifica. L’ultima salita è invece l’Alto de Pike a otto dal traguardo: strappo breve di 2.3 chilometri ma con medie del 8.9%. Segue picchiata verso Bilbao e rettilineo finale in leggera salita.

Favoriti

Detto che i big dovranno stare attenti, soprattutto sul Vivero che potrebbe anche creare qualche distacco e servirà l’aiuto dei gregari, la tappa dovrebbe favorire gli scattisti e i corridori da classiche. Pidcock può esaltarsi, Vingegaard è migliorato sulle salite e brevi e anche Ciccone potrebbe fare bene, mentre fuori classifica citiamo Wout Poels, Fausto Masnada e David Gaudu.

Dove vederla in tv

L’undicesima tappa della Vuelta si disputa mercoledì 3 settembre con partenza alle 13.51 e questi passaggi principali: Gpm Laukiz attorno alle 14, Alto Sollube tra le 14.25 e le 14.29, Balcon Bizkaia tra le 15.15 e le 15.23, Alto de Morga tra le 15.45 e le 15.57, primo passaggio sul Vivero tra le 16.10 e le 16.23, secondo passaggio tra le 16.48 e le 17.06, Alto de Pike tra le 17.10 e le 17.29 e arrivo previsto a Bilbao tra le tra 17.20 e le 17.41. Diretta esclusiva Discovery/Eurosport, visibile sulla piattaforme Discovery Plus e Dazn.

