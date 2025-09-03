Vuelta 2025 tappa 12: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Bilbao, 3 settembre 2025 – Quando le polemiche geo politiche entrano nel mondo dello sport succede sempre qualcosa di sbagliato e ingiusto. L’undicesima tappa della Vuelta ha visto l’organizzazione neutralizzare tutti i tempi a 3 chilometri dal Bilbao a causa di una protesta pro Palestina e contro la Israel, squadra invitata alla corsa spagnola e presa di mira dagli attivisti. Così, la frazione è stata chiusa, senza vincitore di tappa, a tre chilometri dall’arrivo quando Jonas Vingegaard e Thomas Pidcock avevano accumulato una ventina di secondi su Joao Almeida, e qualcosina in più sugli italiani Ciccone e Pellizzari, scattando sull’Alto de Pike, ultima asperità di giornata prima della picchiata verso la cittadina basca. Ma sul traguardo non è arrivato nessuno, perché c’era la polizia a presidiare la protesta dei pro Palestina che già poco prima avevano cercato di sfondare le transenne e proprio per questo l’organizzazione ha deciso di chiudere in anticipo la tappa. Da qualsiasi parte la si voglia vedere è, e rimarrà, una brutta pagina di sport. Giovedì, invece, si riparte da Laredo.

Percorso

Tappa tutta da decifrare la dodicesima della Vuelta di Spagna 2025. Si va da Laredo a Los Corrales per 144 chilometri e due Gpm totali. Tappa mossa, ma non del tutto, forse da fughe. La prima salita è in avvio parte al chilometro 32 e scollina al chilometro 41 con l’Alto Alisas con pendenze medie del 5.8%: un buon trampolino per una fuga. La fase centrale di tappa, oltre 70 chilometri, prevede tanta pianura e un paio di strappi dopo Vega de Villafufre, ma niente che possa sconvolgere il gruppo. Attenzione invece alla seconda salita, che è di prima categoria. Si tratta del Collada de Brenes che misura 7 chilometri con pendenze medie del 7.9%: la vetta è situata a 22 chilometri dal traguardo, forse troppi per un attacco dei big della generale. Finale in discesa verso l’arrivo.

Favoriti

Non c’è un arrivo in salita, ma dall’ultimo Gpm al traguardo ci sono 22 chilometri e una fuga a lunga gittata potrebbe andare in porto. Protagonisti possono essere i soliti Vine e Castrillo, ma anche Lecerf, Tejada, Conci, Armirail, Molard, Soler, Dunbar e Masnada, provando ad azzeccare qualche corridore coraggioso. In ottica generale bisognerà capire se il Collada de Brenes sarà selettivo e se porterà qualche big a tentare la sortita con una tattica di squadra che preveda un gregario in fuga per un aiuto negli ultimi 20 chilometri. Di sicuro, Vingegaard e Pidcock sembrano quelli più pimpanti in salita.

Dove vederla in tv

La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna si disputa giovedì 4 settembre con orario di partenza alle 14.13 e questi passaggi principali: Gpm di Alisas tra le 15.07 e le 15.12, traguardo volante di Barros tra le 16.27 e le 16.40, Collada de Brenes tra le 16.52 e le 17.07 e arrivo previsto a Los Corrales de Buelna tra le 17.22 e le 17.40. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.

