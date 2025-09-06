Vuelta 2025, tappa 14: vince Soler. Ordine d'arrivo e classifica generale

La Farrapona.Lagos de Somiedo (Spagna), 6 settembre 2025 - La tappa 14 della Vuelta 2025, dopo le fatiche di ieri dell'Angliru, propone altre salite, con annessa rinnovata sfida tra Jonas Vingegaard e Joao Almeida, i primi due della classifica generale, nonché i più autorevoli candidati alla vittoria finale. In realtà, la fiammata sulla Farrapona la accende Jai Hindley, il terzo incomodo a caccia del podio (nel mirino in tal senso un Tom Pidcock che perde terreno ma non va alla deriva) lanciato da una grande Giulio Pellizzari, mentre l'omonimo Giulio Ciccone dice definitivamente addio al sogno di top 10 in graduatoria. I tre favoritissimi per il podio di Madrid si sfidano soprattutto nella volata che conduce all'arrivo, che vede la maglia rossa guadagnare 2" di abbuono di Almeida, metà del bottino perso ieri sull'Angliru per il medesimo motivo. Davanti a entrambi c'era però Marc Soler, che indovina la fuga buona e si prende il successo di tappa, il settimo per la sua UAE Team Emirates-XRG, nonché il quarto di fila e l'80esimo stagionale: numeri da urlo per la squadra che domina in tutto, tranne che per la vetta della classifica generale, che sorride ancora a Vingegaard nonostante gli ultimi giorni di fatto corsi sulla difensiva.

La tappa 15, la A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos di 167,8 km chiuderà la seconda settimana della Vuelta 2025 con una giornata mossa, impreziosita da 2 GPM da scalare, di cui il primo di prima categoria, per 3287 metri di dislivello: forse un'altra occasione, magari ancora più nitida, per i fuggitivi, con la speranza che arrivi prima o poi quel sigillo azzurro oggi cercato dai generosissimi Andrea Bagioli, Gianmarco Garofoli e Fausto Masnada. Con l'aggiunta di Ciccone, che da oggi in poi, sfumato l'obiettivo classifica generale anche per la nota sofferenza al sotto sella, potrà andare a caccia di un acuto parziale.

La cronaca della tappa 14 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla Aviles-La Farrapona.Lagos de Somiedo di 135,9 km di gara: da scalare 3 GPM, di cui due di prima categoria, tra cui quello che porta all'arrivo, per 3805 metri di dislivello. La fuga di giornata si forma presto e annovera Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Mikkel Bjerg, Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), Andrea Bagioli, Carlos Verona (Lidl-Trek), Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team), Nico Denz, Tim Van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), James Shaw (EF Education-EasyPost), Jordan Labrosse, Bruno Amirail, Léo Bisiaux, Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Finlay Pickering (Bahrain Victorious), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Pierre Thierry (Arkéa-B&B Hotels), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team), Sergio Samitier, Jesus Herrada (Cofidis), Dion Smith (Intermarché-Wanty), Kevin Vermaerke, Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) e Jan Hirt (Israel-Premier Tech): niente da fare invece, tra gli altri, per Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) e Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck). La prima salita di giornata è l'Alto del Tenebreo (5,8 km con una pendenza media del 6,5% e massima del 10%), scollinato per primo da Soler, mentre Van Dijke e Staune-Mittet provano invano a evadere dal drappello dei fuggitivi. Il traguardo volante di Entragu premia Smith prima che cominci la scalata del Puertu de San Llaurienzu (10,1 km con una pendenza media dell'8,5%), che subito screma il drappello dei fuggitivi.

Davanti provano ad avanzare in solitaria prima Leemreize, poi Garofoli e infine Bagioli: nel gruppo intanto, sotto il ritmo di Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), perdono contatto Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Shaw scollina per primo e prova ad allungare in discesa sugli altri battistrada, che sono Soler, Bagioli, Verona, Garofoli, Armirail, Bisiaux, Staune-Mittet, Pickering, Samitier, Vermaerke e Hirt. La strada comincia a salire ben prima dell'inizio formale dell'ascesa finale, quella della La Farrapona.Lagos de Somied (16,9 km con una pendenza media del 5,9%), sul quale attaccano subito Staune-Mittet e soprattutto Soler, che fa presto il vuoto. Nessuno riesce a tenere il passo dello spagnolo, che dopo tanto lavoro e tanti tentativi in fuga trova finalmente la combinazione giusta per rompere l'incantesimo: vince lui e vince, per la settima volta, la quarta di fila, l'UAE Team Emirates-XRG, sempre più dominante nei successi parziali e in stagione, con quota 80 toccata proprio oggi.

Il focus si sposta sul gruppo: la prima fiammata è di Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la seconda del compagno di squadra Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che si porta dietro Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) e Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Tra i tre è volata per l'abbuono e a spuntarla per la piazza d'onore è Vingegaard, che si riprende metà di ciò che aveva lasciato ieri per strada sempre nel computo degli abbuoni.

Ordine d'arrivo tappa 14 Vuelta 2025

1) Marc Soler (UAD) in 3h48'22"

2) Jonas Vingegaard (TVL) +39"

3) Joao Almeida (UAD) +39"

4) Jai Hindley (RBH) +43"

5) Felix Gall (DAT) +48"

6) Giulio Pellizzari (RBH) +53"

7) Matthew Riccitello (IPT) +53"

8) Tom Pidcock (Q36) +53"

9) Sepp Kuss (TVL) +53"

10) Finlay Pickering (TBV) +1'25"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 53h19'49"

2) Joao Almeida (UAD) +48"

3) Tom Pidcock (Q36) +2'38"

4) Jai Hindley (RBH) +3'10"

5) Felix Gall (DAT) +3'30"

6) Giulio Pellizzari (RBH) +4'21"

7) Matthew Riccitello (IPT) +4'53"

8) Sepp Kuss (TVL) +5'46"

9) Torstein Traeen (TBV) +6'33"

10) Matteo Jorgenson (TVL) +8'52"