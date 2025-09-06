Vuelta 2025 tappa 14: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Alto de l’Angliru, 5 settembre 2025 – Doveva essere una tappa spartiacque e lo è stata. Ce ne saranno altre. Sull’Alto de l’Angliru è stata sancita la superiorità di Jonas Vingegaard, in maglia rossa, e Joao Almeida, lo sfidante, mentre tutti gli altri giocheranno per il terzo posto. I due big sono arrivati assieme, vittoria di Almeida in mezza volata sul leader, con 28” su Hindley, 30” su Kuss, mentre Pellizzari ha retto l’urto con il sesto posto a 1’11”. Ha pagato di più Giulio Ciccone, che forse ora potrebbe pensare alle vittorie di tappa, con il nono posto a 2’15”. In classifica generale, il danese ha 46” sul portoghese, mentre dal terzo in giù ci sono già oltre due minuti con Pidcock a 2’18”, Hindley a 3’, Gall a 3’15” e Pellizzari a 4’01”. La lotta al podio appare racchiusa qui. Sabato si torna a salire con arrivo a Lagos de Somiedo.

Percorso

Altra tappa di montagna, la quattordicesima della Vuelta di Spagna 2025. Da Aviles a Lagos de Somiedo sono solo 135 chilometri ma negli ultimi quaranta si stagliano due salite difficili. Frazione di fatto divisa a metà. Prima parte facile fino al chilometro 63 dove c’è il breve strappo di circa 5 chilometri sull’Alto Tenebreo, che anticipa il succoso e gustoso finale. Prima si scala il Puerto de San Lorenzo, che è lungo 10.1 chilometri con pendenze medie del 8.5%, ma c’è da segnalare che la strada inizia a salire ben prima del via ufficiale della salita e di fatto dal chilometro 75 è tutta salita fino al chilometro 102 quando si scollinerà a quota 1346 metri. Segue discesa per circa 10 chilometri, poi di nuovo strada all’insù per la salita finale verso Lagos de Somiedo: sono 16.9 chilometri al 5.9% di media. Il Gpm è diviso a metà perché è molto pedalabile fino ai meno 6 dal traguardo mentre nel finale sale con pendenze costanti del 9% fino al traguardo.

Favoriti

Sull’Angliru sono stati respinti in tanti, tutti scalatori che potrebbero tentare la vittoria di tappa nella quattordicesima. Bernal è uscito di classifica, in parte anche Ciccone, che è ottavo a quasi cinque minuti, lo stesso discorso vale per Lecerf, Tejada, Meintjes, Lopez, Buitrago e Landa, elementi di valore che dovrebbero essere in grado di giocarsi una fuga. In ottica generale, Almeida proverà ancora ad attaccare Vingegaard mentre nella lotta al podio Hindley, Gall e Pellizzari cercheranno di staccare Pidcock.

Orari tv

La quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna si disputa sabato 6 settembre con orario di partenza alle 13.50 e questi passaggi principali: Alto del Tenebreo tra le 15.34 e le 15.45, Puerto San Lorenzo tra le 16.23 e le 16.40, inizio dell'ultima salita tra le 16.48 e le 17.08 e arrivo previsto in cima tra le 17.13 e le 17.36. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.