Vuelta di Spagna 2025 tappa 15: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Lagos de Samiedo, 6 settembre 2025 – Una tappa interlocutoria la quattordicesima della Vuelta di Spagna. Non ci sono stati grossi attacchi tra i big della generale nell’ultima salita verso Lagos de Samiedo e solo la Bora ha mosso le sue carte con Pellizzari al servizio di Hindley, ma sia Jonas Vingegaard che Joao Almeida hanno retto il ritmo. Tutto si deciderà nella terza settimana, senza dimenticare la crono individuale che può rappresentare uno spartiacque. Vittoria di tappa, invece, per Marc Soler, che ha dato alla Uae l’ottantesimo successo stagionale. In classifica comanda ancora Vingegaard con 48” su Almeida, i duellanti per la vittoria, mentre per il podio è affare tra Pidcock (2’48”), Hindley (3’10”), Gall (3’30”) e forse pure Giulio Pellizzari (4’21”), anche se l’obiettivo dell’azzurro è la maglia bianca di miglior giovane che l’americano Riccitello insidia a 32” di distanza. Domenica si chiude la seconda settimana con una tappa che non dovrebbe stravolgere la generale.

Percorso

167 chilometri da Vegadeo a Monforte de Lemos per una tappa che dovrebbe premiare una fuga. Le salite sono all’inizio e molto lontano dal traguardo, per cui i big eviteranno rischi e si prenderanno una giornata di semi riposo. Si parte con il Puerto da Garganta di 16.5 chilometri al 5.1%, seguito dal seconda categoria di Alto de Barbeitos di 11.9 chilometri al 3.9%, come unici due Gpm di giornata. A seguire, tratto di sali e scendi con qualche strappetto a Paradavella e O Cadavo, poi strada in discesa per circa 30 chilometri fino al traguardo volante dopo Pobra de San Xiao, che anticipa l’ultimo strappo di giornata a circa 27 dal traguardo. Finale in discesa verso Monforte de Lemos.

Favoriti

Appare una tappa da fughe a lunga gittata. I più coraggiosi possono provarci già attaccando sulla prima salita e contando sul fatto che la Visma non dovrebbe andare all’inseguimento. Difficile ipotizzare anche un arrivo in volata vista la morfologia mossa della tappa anche se nel finale spiana, ma c'è tanta stanchezza ed è dura spremere i gregari. Potrebbero tentare Carlos Verona, Eddie Dunbar, Sergio Samitter, Jesus Herrada, Michal Kwiatkowski e Bob Jungels.

Orari tv

La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna 2025 si disputa domenica 7 settembre con orario di partenza alle 13.12 e questi passaggi principali: Puerto da Garganta tra le 13.36 e le 13.38, Alto de Barbeitos tra le 14.32 e le 14.40, traguardo volante tra le 16.26 e le 16.47, arrivo previsto a Monforte de Lemos tra le 17.17 e le 17.44 con una media stimata tra i 37 e i 41km/h. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.