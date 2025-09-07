Vuelta 2025, tappa 15: vince Pedersen. Ordine d'arrivo e classifica generale

Monforte de Lemos (Spagna), 7 settembre 2025 - La tappa 15 della Vuelta 2025, come da previsioni, premia i fuggitivi, che vanno via in massa. Tra essi c'è il corposissimo plotoncino della Lidl-Trek, che annovera anche Giulio Ciccone, ormai fuori dalla classifica generale e desideroso di cercare altrove le soddisfazioni, ma soprattutto Mads Pedersen, l'uomo da battere su un arrivo del genere che non delude le aspettative, in un colpo solo spezzando la striscia vincente della UAE Team Emirates-XRG, sbloccandosi a livello personale dopo diversi tentativi andati a vuoto tra fughe e volate (le poche disputate finora) e, cosa ancora più importante, blindando forse definitivamente la propria maglia verde: bene anche Marco Frigo, che si piazza al terzo posto. Dopo le fatiche dei giorni scorsi e in vista di quelle dell'ultima complicatissima e decisiva settimana, il gruppo della maglia rossa Jonas Vingegaard se la prende comoda, arrivando con ampio ritardo al traguardo: una novità nella top 10 però c'è ed è legata anche a questa sorta di 'fuga bidone', con Junior Lecerf a fare capolino al nono posto grazie agli sforzi odierni. Intoppi non ce ne sono, ma un momento thriller sempre legato ai manifestanti pro-Palestina si era già verificato nel corso della frazione, quando un individuo aveva provato (scivolando goffamente sul prato) a invadere la carreggiata: un poliziotto, nel tentativo di bloccarlo, intralcia a sua volta i fuggitivi, con il trenino della Lidl-Trek a schivare in blocco il pericolo e il solo sfortunatissimo Javier Romo a farne le spese, con una scivolata che per fortuna non gli crea grossi problemi. Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, la Vuelta 2025 ricomincerà per le sue battute conclusive dalla tappa 16, la Poio-Mos.Castro de Herville: 167,9 km con 4 GPM da scalare, per 3472 metri di dislivello che sembrano ammiccare agli attaccanti.

La cronaca della tappa 15 della Vuelta 2025

La corsa riparte e dalla A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos di 167,8 km, che chiuderà la seconda settimana con 2 GPM da scalare, di cui il primo di prima categoria, per 3287 metri di dislivello. Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) parte in solitaria, con Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) al suo inseguimento, per poi vedere gli scatti pure di Jay Vine, Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) e Michal Kwiatkowski, Magnus Sheffield, Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Evade poi un altro drappello, nel quale figurano Mads Pedersen, Giulio Ciccone, Julien Bernard, Amanuel Gebreigzabhier, Carlos Verona (Lidl-Trek), Orluis Aular, Carlos Canal, Javier Romo (Movistar Team), Gianmarco Garofoli, Louis Vervaeke, Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), Lukas Nerurkar, Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Kelland O'Brien, Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Lars Craps, Alec Segaert (Lotto), Juan Guillermo Martinez, Bjoern Koerdt (Team Picnic PostNL), Giovanni Aleotti, Nico Denz, Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Léo Bisiaux, Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), Clément Braz Afonso, Thibaud Gruel (Groupama-FDJ), Marco Frigo, Jake Stewart (Israel-Premier Tech), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Huub Artz (Intermarché-Wanty), David De La Cruz, David Gonzalez (Q36.5 Pro Cycling Team) e Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH). Via via che si scala il Puerto a Garganta (16,5 km con una pendenza media del 5,1%) cambia la geografia della fuga, che vede poi i soli Vine e Otruba davanti, con l'australiano che scollina per primo. Vine e Vervaeke si avvantaggiano e il primo scollina davanti a tutti sull'Alto de Barbeitos (11,9 km con una pendenza media del 3,9%). La giornata sembra filare liscia, ma puntualmente ecco il momento thriller: un 'manifestante' pro-Palestina prova a entrare in strada al passaggio della corsa, scivolando prima di accedere sulla carreggiata e un poliziotto, per fermarlo, invade a sua volta l'asfalto, con Romo ad avere la peggio, cadendo dopo che il trenino della Lidl-Trek aveva schivato la minaccia. Il traguardo volante di Sarria vede Vervaeke passare per primo, mentre alle spalle del duo di testa esplode la bagarre, con Pedersen, Aular, Sheffield, Bernal, Buitrago, Dunbar e Frigo a lanciarsi all'inseguimento. Inseguimento che va a buon fine a 6 km dal traguardo, ma l'armonia non c'è, con Bernal che prova a beffare gli altri ma senza successo. Con scatti e controscatti un po' tutti provano a evitare la volata, dalla quale esce di scena Sheffield per una scivolata in curva: Pedersen batte tutti, confermando i favori del pronostico e i timori degli altri compagni di fuga, tra i quali un Frigo che finisce quasi con il tirare lo sprint alla maglia verde, per poi chiudere terzo alle spalle di Aular.

Ordine d'arrivo tappa 15 Vuelta 2025

1) Mads Pedersen (LTK) in 4h02'13" 2) Orluis Aular (MOV) st 3) Marco Frigo (IPT) st 4) Santiago Buitrago (TBV) st 5) Eddie Dunbar (JAY) st 6) Egan Bernal (IGD) st 7) Louis Vervaeke (SOQ) st 8) Jay Vine (UAD) +8" 9) Magnus Sheffield (IGD) +8" 10) Alec Segaert (LOT) +23"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 57h35'33" 2) Joao Almeida (UAD) +48" 3) Tom Pidcock (Q36) +2'38" 4) Jai Hindley (RBH) +3'10" 5) Felix Gall (DAT) +3'30" 6) Giulio Pellizzari (RBH) +4'21" 7) Matthew Riccitello (IPT) +4'53" 8) Sepp Kuss (TVL) +5'46" 9) Junior Lecerf (SOQ) +5'49" 10) Torstein Traeen (TBV) +6'33"