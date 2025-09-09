Vuelta 2025, tappa 16: Bernal vince un'altra frazione segnata dalle proteste Pro-Pal

Mos.Castro de Herville (Spagna), 9 settembre 2025 - La tappa 16 della Vuelta 2025 vede protagonisti ancora i manifestanti pro-Palestina, in massa nella sede d'arrivo e a 3 km dal traguardo al punto da far cambiare tutto ancora una volta: la giuria decide di tagliare l'ultima salita, lunga 8,2 km, ma almeno stavolta un vincitore c'è ed è Egan Bernal, che era partito da Torino con ben altre ambizioni legate alla classifica generale e magari alla vittoria dell'unica corsa che gli manca nel carniere per completare la Tripla Corona. Un mezzo sorriso arriva per il colombiano, ma è a metà anche per un arrivo ancora una volta precoce e monco, con un'altra salita che sparisce dal programma, a voler disegnare una Vuelta 2025 sempre più falsata. In realtà, il peggio potrebbe non essersi ancora materializzato, con le frazioni di Valladolid e di Madrid, quella finale, a incutere particolarmente timore. La tappa 17, la O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero.Ponferrada di 143,2 km, proporrà 2 GPM, di cui quello di prima categoria che conduce all'arrivo, per 3371 metri di dislivello. Questo almeno è il disegno originale della frazione: se poi insorgeranno altre proteste e altri tagli, tutto cambierà ancora, per una Vuelta 2025 senza più certezze a eccezione della maglia rossa Jonas Vingegaard, che di questo passo dovrà faticare meno del dovuto per difendere il simbolo del primato. Proprio ieri, curiosamente, il danese si era detto favorevole alle proteste, che oggi sono costate il ritiro a Javier Romo per i postumi della caduta di domenica: verrebbe da chiedersi se il corridore della Visma-Lease a Bike, che oggi ha perso il prezioso gregario Victor Campenaerts, mantenesse la stessa opinione qualora incappasse in qualcosa di simile a ciò che ha interrotto i sogni di gloria dello spagnolo della Movistar Team. Per fortuna c'è anche lo sport: in ciò che si è corso, Felix Gall è incappato in una giornataccia e così Giulio Pellizzari è salito al quinto posto in graduatoria.

La cronaca della tappa 16 della Vuelta 2025

Dopo la seconda e ultima giornata di riposo, la corsa riparte senza Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) e Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), fermati da una sindrome influenzale, dalla Poio-Mos.Castro de Herville: 167,9 km con 4 GPM da scalare, per 3472 metri di dislivello. Scatti e controscatti, come da previsioni, animano fin da subito la giornata: la fuga buona finalmente si forma e annovera Egan Bernal, Bob Jungels (Ineos Grenadiers), Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL), Rudy Molard, Brieuc Rolland, Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Mikel Landa, Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Louis Rouland, Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Jake Stewart (Israel-Premier Tech) e Finlay Pickering (Bahrain Victorious), mentre si ritira Javier Romo (Movistar Team) per le conseguenze della caduta causata da un 'manifestante'. Denz passa per primo sull'Alto de San Antonino (9 km con una pendenza media del 4%). Si passa poi all'Alto de Groba (11,3 km con una pendenza media del 5,4%), sul quale Landa prova a beffare i compagni di fuga, tra i quali comincia a mancare l'accordo: lo spagnolo scollina per primo, ma alla sua ruota ora ci sono Denz, Bernal, Rolland e Braz Afonso. Sul gruppo comincia a piovere e a farne le spese con una scivolata in discesa è Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), che si rialza e riparte. Comincia poi l'Alto de Prado (4,3 km con una pendenza media dell'8,9%), preceduto dal traguardo volante di Couso, che vede il successo di Denz. Le pendenze si fanno brutali, con punte del 18%, e così esplode anche il drappello dei battistrada, oltre ai plotoncini degli inseguitori che si sono creati: Denz ne fa le spese e finisce dietro insieme a Soler e Pickering, mentre davanti restano Landa, che scollina per primo, Bernal e Braz Afonso, praticamente i tre che avevano creato questa fuga nella fuga. Le pendenze fanno male anche al gruppo, nel quale fatica Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), mentre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) fora e raccoglie al volo la bici di Ben Tulett (Visma-Lease a Bike) limitando i danni. E' un gioco di squadra perfetto che non c'è in casa UAE Team Emirates-XRG, in cui la caccia alle fughe sembra avere la priorità su tutto: forse non a caso Soler si rialza e si fa riassorbire dal plotone. Fora anche Braz Afonso, che a questo punto si gioca così la vittoria di tappa, che sembra una questione tra Landa e Bernal. Intanto, sempre per ordine pubblico, per i soliti manifestanti radunati a ridosso dell'arrivo, cambia tutto: la salita finale, quello dell'Alto Mos.Castro de Herville (8,2 km con una pendenza media del 5,2%) viene cancellata, con la frazione che dunque finirà molto prima. Ciò che non cambia e che forse comunque non sarebbe cambiato è che la vittoria se la giocano Landa e Bernal, due vecchie glorie a caccia di una gioia degna dei giorni d'oro: trionfa Bernal, che fa festa in un'altra giornata falsata nell'economia di una Vuelta 2025 che perde un'altra salita, con tutto ciò che potrebbe significare. A tal riguardo, basti pensare a Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), l'unico dei grandi della classifica generale che va in difficoltà sotto il forcing della Bahrain Victorious e che alla fine viene 'salvato' dal taglio dell'ultima salita, limitando i danni.

Ordine d'arrivo tappa 16 Vuelta 2025

1) Egan Bernal (IGD) in 3h35'10" 2) Mikel Landa (SOQ) st 3) Brieuc Rolland (GFC) +7" 4) Nico Denz (RBH) +1'02" 5) Clément Braz Afonso (GFC) +1'02" 6) Bob Jungels (IGD) +1'10" 7) Kevin Vermaerke (TPP) +1'12" 8) Finlay Pickering (TBV) +1'12" 9) Sean Quinn (EFE) +2'48" 10) Rudy Molard (GFC) +2'48"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 61h16'35" 2) Joao Almeida (UAD) +48" 3) Tom Pidcock (Q36) +2'38" 4) Jai Hindley (RBH) +3'10" 5) Giulio Pellizzari (RBH) +4'21" 6) Felix Gall (DAT) +4'24" 7) Matthew Riccitello (IPT) +4'53" 8) Sepp Kuss (TVL) +5'46" 9) Torstein Traeen (TBV) +6'33" 10) Junior Lecerf (SOQ) +8'04"

