Vuelta 2025 tappa 16: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Pontevedra, 8 settembre 2025 – La quindicesima tappa, come prevedibile, non ha visto i big della generale attaccarsi e tutti hanno deciso di rimandare ogni battaglia all’ultima settimana di corsa. Così, Mads Pedersen ha posto il suo sigillo a Monforte de Lemos, in una volata ristretta con Aular, Frigo, giunto terzo, Buitrago, Dunbar, Bernal e Vervaeke. Per il danese anche un bel vantaggio nella classifica della maglia verde su Jonas Vingegaard, distanziato di 98 punti, e un altro giro da grande protagonista. Nella top ten della generale, invece, non è successo nulla. Vingegaard approccia la terza settimana con 48” su Joao Almeida, 2’38 su Thomas Pidcock, 3’10” su Jai Hindley, 3’30” su Felix Gall e 4’21” su Giulio Pellizzari, per quelli che sembrano i pretendenti al podio. L’unico movimento lo ha fatto Junior Lecerf che ha superato Tejada, Jorgenson e Traeen per salire in nona piazza a 5’49”. La Vuelta ora ripartirà martedì 9 settembre con una tappa adatta alle fughe.

Percorso

Saranno 167 i chilometri della sedicesima tappa da Poio a Castro de Herville. Si corre nella provincia di Pontevedra nei pressi della cittadina di Erville e il finale sarà da classiche di un giorno. Prima parte di tappa facile uscendo dalle località di Pontevedra, Ponteareas e Salceda de Casales, poi prima asperità con il terza categoria di Alto de San Antonino, situato a 85 chilometri dal traguardo. Qui il percorso diventa mosso e nervoso. Infatti, si sale sul prima categoria di Alto de Groba di 11.3 chilometri al 5.4% con vetta a 58 dal traguardo, a seguire 30 chilometri decisamente mossi di continui sali e scendi, mentre al chilometro 144 ci sarà l’Alto de Prado di 4.3 chilometri al 8.9%, seguito da discesa fino all’imbocco della salita finale di Castro de Herville che misura 8.2 chilometri al 5.2% di media e massime del 13% a metà salita.

Favoriti

Percorso da classiche di un giorno, anche se il finale potrebbe accendere la miccia anche per qualche sortita in ottica classifica generale. Per quanto riguarda la vittoria di tappa dovrebbero tentare buoni scattisti fuori classifica. Tejada, Ciccone, Soler, Dunbar, Cepeda, Vine, Fortunato, Poels, Masnada e Bagioli potrebbero diventare protagonisti. I big dovranno stare attenti alla seconda metà di tappa. Pidcock è chiamato a difendere il podio e un percorso senza salite eccessivamente lunghe può agevolarlo, ma attenzione a Hindley che è parso in forma. Da verificare la tattica Uae: gli emiratini penseranno a una vittoria di tappa con una fuga o cercheranno di attaccare Vingegaard?

Orari tv

La sedicesima tappa della Vuelta 2025 si disputa martedì 9 settembre con orario di partenza alle 13.12 con questi passaggi principali: Alto San Antonino tra le 15.13 e le 15.26, Alto de Groba tra le 15.52 e le 16.10, Alto de Prado tra le 16.43 e le 17.06, arrivo previsto all’Alto Castro de Herville tra le 17.17 e le 17.44. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Tour of Britain 2025: finisce la carriera di Geraint Thomas